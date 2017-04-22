Ege Rallisi'nde start verildi

Startta 1 numara olan Neo Motorspor ekibinden son şampiyon Yağız Avcı ile co-pilot Bahadır Gücenmez'in aracı için bayrağı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Ömer Tolon ve EOSK Başkanı Ömer Yüce salladı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olma özelliği taşıyan Ege Rallisi, Bornova, Kemalpaşa, Spil ve Bayındır etaplarında koşulacak.



Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti'nde bugün saat 17.30'da Şehit Fethi Sekin Özel Etabı da yapılacak. Geleneksel yarışın finişi ise yarın saat 18.00'de Kemalpaşa Meydanı'nda gerçekleşecek.



36 ulusal, 8 historic, 30 da Renç Koçibey Ralli Kupası katılımcısı olmak üzere toplam 74 ekibin start aldığı organizasyon için Bornova'dan 2 gün boyunca parkurlara ücretsiz araç kaldırılacak. İzmir'de 17 yıldır Seferihasar ve çevresinde yapılan geleneksel yarışa bu yıl ilk kez Bornova ve Manisa çevresi ev sahipliği yapacak.