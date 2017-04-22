Ege Rallisi'nde start verildi
Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından bu yıl 27'nci kez düzenlenen Saygılı Rulman Ege Rallisi'nin startı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda verildi.
Startta 1 numara olan Neo Motorspor ekibinden son şampiyon Yağız Avcı ile co-pilot Bahadır Gücenmez'in aracı için bayrağı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Ömer Tolon ve EOSK Başkanı Ömer Yüce salladı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olma özelliği taşıyan Ege Rallisi, Bornova, Kemalpaşa, Spil ve Bayındır etaplarında koşulacak.
Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti'nde bugün saat 17.30'da Şehit Fethi Sekin Özel Etabı da yapılacak. Geleneksel yarışın finişi ise yarın saat 18.00'de Kemalpaşa Meydanı'nda gerçekleşecek.
36 ulusal, 8 historic, 30 da Renç Koçibey Ralli Kupası katılımcısı olmak üzere toplam 74 ekibin start aldığı organizasyon için Bornova'dan 2 gün boyunca parkurlara ücretsiz araç kaldırılacak. İzmir'de 17 yıldır Seferihasar ve çevresinde yapılan geleneksel yarışa bu yıl ilk kez Bornova ve Manisa çevresi ev sahipliği yapacak.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:05
- Arena'da 236 milyon avroluk derbi
Toplam 4
Yorum
buna mi sasirdin Sneijder ve josef kazmasinin ayni fiyatta olmasina sasirmadinda bu mu tuhaf? Bu yasta cin takimlari disinda kim verecek Persie'ye 5 acaba?
- Rakamlarla derbi
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Fener lehine 6-0'lık bir galibiyet bekliyorum
- Wesley atarsa tarihe geçecek
Toplam 2
Yorum
Verex De Souza Dogru söylüyorsun turukoglu bey.
Ege Rallisi'nde start verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.