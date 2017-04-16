Bahreyn'de zafer Vettel'in

Formula 1'de sezonun 3. mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde, 57 tur üzerinden yapıldı.



"Pole" pozisyonundaki Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, startta yerini korurken, 3. sıradan kalkan Ferrari'nden Sebastian Vettel 2'nciliğe, 6. cepten başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen ise 4'üncülüğe yükseldi.



Vettel, lastik değişimi için 11. turda pite girdi. Mücadeleye çok iyi başlayan Verstappen, "pit stop"unu gerçekleştirdikten sonra fren arızası yüzünden 12. turda yarış dışı kaldı. 13. turda Williams'tan Lance Stroll ile Toro Rosso'dan Carlos Sainz arasındaki temas sonrası iki isim de yarışa veda etti.



Güvenlik aracının piste girmesiyle pilotlar, "pit stop" yapmayı tercih etti. Böylece yarışın yeni lideri Vettel oldu. Bu arada Mercedes'ten Lewis Hamilton, pit yolunda gereğinden fazla yavaşlayarak Red Bull'dan Daniel Ricciardo'yu engellediği için 5 saniye cezası aldı.



33. turda 2'nci "pit stop"unu gerçekleştiren Vettel, 1:33:53.374'lük derecesiyle sezonun 2'nci, kariyerinin 44'üncü yarış birinciliğini elde etti. Vettel'in 6.6 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton 2'nci, liderin 20.3 saniye uzağındaki Bottas ise 3'üncü oldu.



Bu sonuçla Vettel, puanını 68'e çıkararak pilotlar klasmanında liderliği tek başına ele geçirdi. Alman sürücüyü, 61 puanla Hamilton, 38 puanla da Bottas izledi.



Sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'si, 30 Nisan'da yapılacak.



İLK 10



1. Sebastian Vettel (Ferrari)



2. Lewis Hamilton (Mercedes)



3. Valtteri Bottas (Mercedes)



4. Kimi Raikkonen (Ferrari)



5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)



6. Felipe Massa (Williams-Mercedes)



7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)



8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)



9. Nico Hulkenberg (Renault)



10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI



Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:



Pilotlar klasmanı:



1. Sebastian Vettel (Almanya) - 68 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 61



3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 38



4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 34



5. Max Verstappen (Hollanda) - 25



Takımlar klasmanı:



1. Ferrari - 102



2. Mercedes - 99



3. Red Bull - 47



4. Force India - 17



5. Williams - 16