Formula 1'de heyecanı sürüyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de koşulacak sezonun üçüncü yarışıyla devam edecek.
Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin'de yapılan ikinci etabı da Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazanmıştı.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar Klasmanı
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 43 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 43
3. Max Verstappen (Hollanda) - 25
4. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 23
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 22
Takımlar Klasmanı
1. Mercedes - 66 puan
2. Ferrari - 65
3. Red Bull - 37
4. Toro Rosso - 12
5. Force India - 10
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:31
- Arena'da turlarız
Toplam 15
Yorum
aga evimizde erken 1 golle bunları eleriz.
- Nuri Şahin bombası!
Toplam 10
Yorum
Galatasaraylı Emekliliği gelmişi G.saraya yakıştırmak dalga geçmektir.
- Atiba: Golde hata benim
Toplam 4
Yorum
lazer1903 hoca ne zaman mitroviçi çıkardın defansın ayarı kaydı Talisca ve Cenk nasıl 90 dakika oyunda kalır
Formula 1'de heyecanı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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