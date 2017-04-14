Formula 1'de heyecanı sürüyor

Ülkenin Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Yarış da 16 Nisan Pazar günü yine aynı saatte gerçekleştirilecek.

Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin'de yapılan ikinci etabı da Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazanmıştı.

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar Klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 43 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 43

3. Max Verstappen (Hollanda) - 25

4. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 23

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 22

Takımlar Klasmanı

1. Mercedes - 66 puan

2. Ferrari - 65

3. Red Bull - 37

4. Toro Rosso - 12

5. Force India - 10