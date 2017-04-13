Formula 1 dönüyor!
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, A Haber’de Formula 1’in yeniden İstanbul’a geleceğini belirtirken, teröre karşı da hep birlikte durmaları gerektiğini söyledi.
Bakan Akif Çağatay Kılıç, A Haber canlı yayınında spor gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey'i kabulünde kendisinin de hazır bulunduğunu hatırlatan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu, sayın başbakanımızın da bu kabulden sonra bir talimatları oldu. Hem Türkiye'nin şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi noktasında hem de Formula 1'in en iyi şekilde Türkiye'de yapılması noktasında ümit ediyorum ki Formula 1 yeniden Türkiye'ye gelecektir. O geçmişteki eksiklikler ve bazı yaşanan olumsuzlukları gidererek, İstanbul Park'taki o heyecanı daha üst seviyede yaşayabileceğimiz bir organizasyonu gerçekleştireceğiz" dedi. Kılıç Almanya'da B.Dortmund-Monaco maçı öncesi yaşanan terör saldırısını da kınadı. Bakan Çağatay Kılıç, saldırı sonrası olayla ilgili bilgi aldığını dile getirirken, "Çok şükür ciddi bir yaralanma olmadığını öğrendik. Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunlar insanlık dışı saldırılardır. Bunlara karşı beraber mücadele etmeliyiz" dedi.
YAZICI: HAZIRIZ
Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Formula 1 yarışlarının Türkiye'de yapılması için gerekli talimatları verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önceki gün F1'in CEO'su Chase Carey'le yaptığı görüşmeyi hatırlatan Yazıcı, "Bundan sonra Spor Bakanlığı, Formula 1 CEO'su ile İstanbul Park işletmesi arasında işleyecek. 2018'de Formula 1 için hazırız" diye konuştu.
YAZICI: HAZIRIZ
Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Formula 1 yarışlarının Türkiye'de yapılması için gerekli talimatları verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önceki gün F1'in CEO'su Chase Carey'le yaptığı görüşmeyi hatırlatan Yazıcı, "Bundan sonra Spor Bakanlığı, Formula 1 CEO'su ile İstanbul Park işletmesi arasında işleyecek. 2018'de Formula 1 için hazırız" diye konuştu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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