Cumhurbaşkanı Erdoğan F1'i getiriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek Formula 1’in Türkiye ayağının tekrar başlaması için F1 CEO’su Chase Carey görüştü. Yarışın, ülkelere maddi katkısı çok yüksek.
FAVORİ PARKURLARDAN
Bu değişikliğin ardından Formula 1'in daha iyi noktalara gelmesi konusunda adımlar atılmaya başlandı. Bazı sportif değişikliklerin ardından zaten F1 pilotları ve Formula 1 fanlarının çok sevdiği istanbulpark'a yarışların geri dönmesi için Carey ilk adımı attı. Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmadı ancak 2018'de F1'in Türkiye'ye dönmesine sıcak bakıldığı kulislerde konuşuluyor.
130 ÜLKEDE YAYINLANIYOR
130 ülkede canlı olarak yayınlanan Formula 1 yarışları canlı olarak dünyanın en fazla takip edilen sporlarından birisi. Yapıldığı ülkeye sağladığı tanıtım katkısının milyonlarca dolar değerinde olduğu biliniyor.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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