 Cumhurbaşkanı Erdoğan F1'i getiriyor – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan F1'i getiriyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan F1'i getiriyor

    devreye girerek ’in Türkiye ayağının tekrar başlaması için F1 CEO’su görüştü. Yarışın, ülkelere maddi katkısı çok yüksek.

    'in 2011 yılında veda ettiği ülkemize 2018 yılında tekrar dönmesi için önemli adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey'i dün makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Ayrıca TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı da görüşmeye katıldı. Bu sene el değiştiren Formula 1 yönetimi Amerikalı Liberty Media'nın eline geçmişti.

    FAVORİ PARKURLARDAN
    Bu değişikliğin ardından Formula 1'in daha iyi noktalara gelmesi konusunda adımlar atılmaya başlandı. Bazı sportif değişikliklerin ardından zaten F1 pilotları ve Formula 1 fanlarının çok sevdiği istanbulpark'a yarışların geri dönmesi için Carey ilk adımı attı. Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmadı ancak 2018'de F1'in Türkiye'ye dönmesine sıcak bakıldığı kulislerde konuşuluyor.



    130 ÜLKEDE YAYINLANIYOR
    130 ülkede canlı olarak yayınlanan Formula 1 yarışları canlı olarak dünyanın en fazla takip edilen sporlarından birisi. Yapıldığı ülkeye sağladığı tanıtım katkısının milyonlarca dolar değerinde olduğu biliniyor.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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