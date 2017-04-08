Çin'de pole pozisyonu Hamilton'ın
2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.
Son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, sıralama turlarında 1.31.678'lik derecesiyle birinciliği elde ederek Avustralya'nın ardından Çin Grand Prix'sinde de pole pozisyonunu aldı.
Sezonun ilk yarışının galibi Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.31.864'lük süresiyle ikinci oldu.
Hamilton'ın yeni takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.31.865'lik zamanlamasıyla Çin'deki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen de 1.32.140'lık derecesiyle dördüncü sıranın sahibi oldu.
Yarın TSİ 09.00'da başlayacak Çin Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.31.678
2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.31.864
3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.31.865
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.32.140
5. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.33.033
6. Felipe Massa (Williams) 1.33.507
7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.33.580
8. Sergio Perez (Force India Mercedes) 1.33.706
9. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.33.719
10. Lance Stroll (Williams Mercedes) 1.34.220
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:56
- Mourinho'nun hedefindeki Türk
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 büyük futbolcu olacak bu çocuk.şimiden belli.ozan tufan enes cengiz ahmet oğuz emre mor bu ülkenin geleceği.
- Mehmet Ekici iddialı konuştu
Toplam 23
Yorum
gkhgny1907 koçum benim senin dik duruşun boyun eğmeyişin armaya olan aşkın yeter.yeni kaptanımız sen olacaksın inşallah.büyük futbolcusun ve adamsın.!
- F.Bahçe peşinde
Toplam 5
Yorum
yok artık tabi sol kanata ihtiyacamız varya yeter artık düzgün transfer yapın genç yetenekli ucuz oyuncular alın
Çin'de pole pozisyonu Hamilton'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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