Kenan Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İspanya'da düzenlenen sezonun 3. etabında kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 etabında mücadele edemeyen Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, çıktığı ilk yarışa ikinci sıradan başladı.
Bitime 9 tur kala 4'üncülükte bulunduğu sırada önünde düşen GRT Yamaha takımının İtalyan pilotu Federico Caricasulo'ya takılan Kenan Sofuoğlu, motosikletinden düşerek yarış dışı kaldı. Yarış dışı kaldıktan sonra sağlık kontrolünden geçen Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.
GRT Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek İspanya'da zafere ulaştı. Yarışta Kallio takımından Güney Afrikalı Sheridan Morais ikinci, MV Agusta Reparto Corse ekibinden ABD'li Patrick Jacobsen ise üçüncü oldu.
Öte yandan Kenan Sofuoğlu, yarış öncesi Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yılını kutladı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı, 30 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek.
- Sürücüler klasmanı
Sezonun 3. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Lucas Mahias (Fransa) - 45 puan
2. Roberto Rolfo (İtalya) - 40
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 34
4. Kyle Ryde (Büyük Britanya) - 32
5. Niki Tuuli (Finlandiya) - 27
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:31
- Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi
Toplam 1
Yorum
taraftar maçdaki hakemler rezildi yoksa galatasarayın yenmesie imkan yokdu tekme tokat yanlış hakem kararlarıyla kazanılan bir maç
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 15
Yorum
kıbrıslı fikocuğum fenerbahçe kulübüne başvur. sözleşmesi biten kim varsa artık.alırsın lensin de imzalı resmini.
- Test sonuçları felaket!
Toplam 5
Yorum
rezalet Fatih Terim den sonra takımın nasıl yattığı belli oluyor, yazıklar olsun
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