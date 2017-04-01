 Sofuoğlu İspanya'da 2. sıradan başlayacak – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Sofuoğlu İspanya'da 2. sıradan başlayacak

    Sofuoğlu İspanya'da 2. sıradan başlayacak

    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun üçüncü yarışının sıralama turlarını 2. tamamladı.

    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İspanya'da düzenlenecek sezonun üçüncü yarışına ikinci sıradan başlayacak.

    İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5 bin 77 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.54.948'lik derecesiyle MV Agusta Reparto Corse takımından ABD'li pilot Patrick Jacobsen'in oldu.

    Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edemeyen Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, 1.55.009'luk süresiyle sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.

    Kallio takımının Güney Afrikalı sürücü Sheridan Morais ise 1.55.038'lik zamanıyla 3. sırayı aldı.

    Yarın TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek sezonun üçüncü yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:

    1. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.54.948

    2. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.55.009

    3. Sheridan Morais (Kallio): 1.55.038

    4. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.55.205

    5. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.55.440

    6. Roberto Rolfo (Factory Vamag): 1.55.624

    7. Niki Tuuli (Kallio): 1.55.667

    8. Hikari Okubo (CIA Landlord Insurance Honda): 1.55.690

    9. Robin Malhauser (CIA Landlord Insurance Honda): 1.56.038

    10. Christian Gamarino (BARDAHL EVAN BROS. Honda): 1.56.495

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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