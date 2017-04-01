Sahne Sofuoğlu’nun
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle ilk iki etabına katılamadığı Dünya Supersport Şampiyonası için geri sayıma geçti. Sakatlığından kurtulan Redbull sporcusu, 3. ayağın yapılacağı İspanya'da piste çıkacak. Sıralama turunun bugün yapılacağı dev yarış yarın 12.30'da başlayacak.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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