 Sahne Sofuoğlu’nun – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Sahne Sofuoğlu’nun

    Sahne Sofuoğlu’nun
    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle ilk iki etabına katılamadığı Dünya Supersport Şampiyonası için geri sayıma geçti. Sakatlığından kurtulan Redbull sporcusu, 3. ayağın yapılacağı İspanya'da piste çıkacak. Sıralama turunun bugün yapılacağı dev yarış yarın 12.30'da başlayacak.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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