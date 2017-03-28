Kenan Sofuoğlu pistlere dönüyor
Elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışına katılamayan milli sporcu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu İspanya’daki yarışa katılacak.
"Rakiplerimin puan kaybetmesi benim için avantaj"
Milli sporcu Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle çok uzun süre motosikletinden ayrı kaldığını ve İspanya'daki yarışla bu hasretin sona ereceğini söyledi. Yarışlarda bazı iddialı pilotların puan çıkaramadığını vurgulayan Sofuoğlu, "Şampiyonadaki puanlama açısından kendime, 'İlk iki yarışa katılmıyorum. Sezona eksi 50 puanla başlayacağım.' dedim. Eksi 50 puanı kapatıp şampiyon olmak bu işte çok zor fakat ilk yarışta birçok iddialı pilot puan çıkartamadı. Eksi 30 puanla şampiyonaya başlayacağım. Bu iyi bir sonuç. Aragon'da iyi bir başlangıç yapıp sezonu istediğim gibi tamamlayabilirsem inşallah eksi 30 puanı kapatabilirim. 4-5 aydır motordan uzak kaldım ve sakatlığı yaşadığım yer sol bileğim olsaydı, 'Yüzde yüz olarak Aragon'da hazırım.' diyebilirdim. Gaz kolunu kontrol ettiğim bileğimde sorun yaşamam işimi çok zorlaştırıyor. Tahminen 20 turluk bir yarışa çıkacağız. Böyle bir sakatlık ardından 20 turluk yarışta ne kadar dayanırım bilemiyorum. Havalar çok iyi gidiyor motora bineceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
2017 Dünya Süpersport Şampiyonası'nda kalan yarışlar şöyle:
2 Nisan: İspanya-Aragon
30 Nisan: Hollanda
14 Mayıs: İtalya-Imola
28 Mayıs: İngiltere
18 Haziran: İtalya-Misano
20 Ağustos: Almanya
17 Eylül: Portekiz
1 Ekim: Fransa
22 Ekim: İspanya-Jerez
4 Kasım: Katar
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 10:41
- Tolgay ısrarı
Toplam 11
Yorum
ged 61 transferin başında olcay bize çok katkı yapar dedik şimdide tolgay için katkı yapmaz diyoruz..biraz daha parayla daha kalitelisini alırız...
- Tolgay ısrarı
Toplam 11
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 LENSİ FENERİN ELİNDEN ALABİLİRSENİZ SATIN DERİM YOKSA SATMAYIN.! LENSİN BONSERVİSİNİ ALIN ONDAN SONRA TOLĞAYI SATIN.! VE NANİDE GELMESİ LAZM
- Vincent Aboubakar kıymete bindi!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ADAM 23 YAŞINDA ŞUAN 4 SENE SONRA BUNA VERDİĞİN PARADA DAHİL SATTIĞINDA KAR EDERSİN ATTIĞI GOLLER KURTARDIĞI MAÇLAR BEDAVAYA GELİR.
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