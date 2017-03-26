Sezonun ilk yarışında kazanan Vettel

Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ve arkasındaki 4 pilot, startta yerlerini korudu.

Hamilton ve Ferrari'den Sebastian Vettel, İlerleyen turlarda diğer sürücülerden koptu. Vettel'in yaklaşık 1.5 saniye önünde olduğu 17. turda pite giren Hamilton, 4. sıradaki Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen'in gerisine düştü.

"Pit stop"unu 23. turda gerçekleştiren Vettel, Verstappen ve arkasında zaman kaybeden Hamilton'ın önünde piste dönmeyi başardı. Önündeki Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in pite girmesiyle liderliği ele geçiren Vettel, birkaç tur içinde Hamilton ile arasındaki farkı 6 saniyeye çıkardı.

Kalan bölümde farkı daha da arttıran Vettel, 1:24.11.672'lik derecesiyle kariyerinin 43. birinciliğini elde etti. Vettel'in 9.9 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton 2'nci, liderin 11.2 saniye uzağındaki Bottas ise 3'üncü oldu.

Vettel böylece Ferrari'ye, 2015 Singapur Grand Prix'sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı.

Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla 2'nci, Bottas da 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Sezonun 2. yarışı, Çin Grand Prix'si 9 Nisan'da yapılacak.

- İlk 10

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 25 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 18

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 15

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 12

5. Max Verstappen (Hollanda) - 10

Takımlar klasmanı:

1. Ferrari - 37

2. Mercedes - 33

3. Red Bull - 10

4. Williams - 8

5. Force India - 7