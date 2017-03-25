 Pirelli’li Formula 1 nefes kesecek – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Pirelli’li nefes kesecek

    Pirelli’li Formula 1 nefes kesecek
    'in startı Avustralya Grand Prix'siyle veriliyor. 20 yarışlık serinin ilk yarışı Melbourne'de gerçekleşecek. Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, 2017 sezonuna yepyeni lastik felsefesinin damga vuracağını kaydederek, Formula 1 tutkunlarının heyecanlı bir sezon yaşayacaklarını belirtiyor.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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