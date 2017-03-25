 MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar

    MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar

    İtalya, 20 şampiyonlukla MotoGP'nin en başarılı ülkesi olarak dikkati çekti. MotoGP'de 8 şampiyonluk yaşayan İtalyan Agostini, organizasyonun en başarılı sürücüsü olarak göze çarptı.

    Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de en çok yarış kazanan sürücüler İtalyanlar oldu.

    Bu yıl 69. kez düzenlenecek MotoGP'de İtalyan sürücüler, 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Büyük Britanya 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer alırken, ABD'li sürücüler ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

    Avustralyalıların 8, son 5 yılın şampiyonu İspanyolların ise 7 kez zafere ulaştığı organizasyonda, bir defa da Rodezyalı pilot şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

    Agostini başı çekiyor

    İtalyan Giacomo Agostini, MotoGP'de en fazla şampiyonluk yaşayan isimler sıralamasında zirvede yer aldı.

    Agostini, MotoGP'de 1966 ile 1975 yılları arasında 7'si üst üste olmak üzere 8 kez mutlu sona ulaştı. Diğer bir İtalyan sürücü Valentino Rossi, 7 kez şampiyonluğa ulaşarak ikinci sırayı elde etti.

    Avustralyalı Mick Doohan ise 5 kezle üçüncü sırada bulunuyor.

    3 kez İstanbul'da yapıldı

    MotoGP etaplarına İstanbul Park pisti 3 kez ev sahipliği yaptı.

    İstanbul'da 2005, 2006 ve 2007 yıllarında düzenlenen MotoGP yarışlarında iki kez İtalyan Marco Melandri, bir defa da Avustralyalı Casey Stoner birinci oldu.

    Yıllar ve şampiyonlar

    MotoGP'de 1949 yılından bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar şöyle:

    Yıl Pilot Takımı Ülke
    1949 Leslie Graham AJS Büyük Britanya
    1950 Umberto Masetti Gilera İtalya
    1951 Geoff Duke Norton Büyük Britanya
    1952 Umberto Masetti Gilera İtalya
    1953 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya
    1954 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya
    1955 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya
    1956 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya
    1957 Libero Liberati Gilera İtalya
    1958 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya
    1959 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya
    1960 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya
    1961 Gary Hocking MV Agusta Rodezya
    1962 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya
    1963 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya
    1964 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya
    1965 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya
    1966 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
    1967 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
    1968 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
    1969 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
    1970 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
    1971 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
    1972 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
    1973 Phil Read MV Agusta Büyük Britanya
    1974 Phil Read MV Agusta Büyük Britanya
    1975 Giacomo Agostini Yamaha İtalya
    1976 Barry Sheene Suzuki Büyük Britanya
    1977 Barry Sheene Suzuki Büyük Britanya
    1978 Kenny Roberts Yamaha ABD
    1979 Kenny Roberts Yamaha ABD
    1980 Kenny Roberts Yamaha ABD
    1981 Marco Lucchinelli Suzuki İtalya
    1982 Franco Uncini Suzuki İtalya
    1983 Freddie Spencer Honda ABD
    1984 Eddie Lawson Yamaha ABD
    1985 Freddie Spencer Honda ABD
    1986 Eddie Lawson Yamaha ABD
    1987 Wayne Gardner Honda Avustralya
    1988 Eddie Lawson Yamaha ABD
    1989 Eddie Lawson Honda ABD
    1990 Wayne Rainey Yamaha ABD
    1991 Wayne Rainey Yamaha ABD
    1992 Wayne Rainey Yamaha ABD
    1993 Kevin Schwantz Suzuki ABD
    1994 Mick Doohan Honda Avustralya
    1995 Mick Doohan Honda Avustralya
    1996 Mick Doohan Honda Avustralya
    1997 Mick Doohan Honda Avustralya
    1998 Mick Doohan Honda Avustralya
    1999 Alex Criville Honda İspanya
    2000 Kenny Roberts Jr Suzuki ABD
    2001 Valentino Rossi Honda İtalya
    2002 Valentino Rossi Honda İtalya
    2003 Valentino Rossi Honda İtalya
    2004 Valintino Rossi Yamaha İtalya
    2005 Valentino Rossi Yamaha İtalya
    2006 Nicky Hayden Honda ABD
    2007 Casey Stoner Ducati Avustralya
    2008 Valentino Rossi Yamaha İtalya
    2009 Valentino Rossi Yamaha İtalya
    2010 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya
    2011 Casey Stoner Honda Avustralya
    2012 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya
    2013 Marc Marquez Honda İspanya
    2014 Marc Marquez Honda İspanya
    2015 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya
    2016 Marc Marquez Honda İspanya
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:42
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