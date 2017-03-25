MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de en çok yarış kazanan sürücüler İtalyanlar oldu.

Bu yıl 69. kez düzenlenecek MotoGP'de İtalyan sürücüler, 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Büyük Britanya 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer alırken, ABD'li sürücüler ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

Avustralyalıların 8, son 5 yılın şampiyonu İspanyolların ise 7 kez zafere ulaştığı organizasyonda, bir defa da Rodezyalı pilot şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Agostini başı çekiyor

İtalyan Giacomo Agostini, MotoGP'de en fazla şampiyonluk yaşayan isimler sıralamasında zirvede yer aldı.

Agostini, MotoGP'de 1966 ile 1975 yılları arasında 7'si üst üste olmak üzere 8 kez mutlu sona ulaştı. Diğer bir İtalyan sürücü Valentino Rossi, 7 kez şampiyonluğa ulaşarak ikinci sırayı elde etti.

Avustralyalı Mick Doohan ise 5 kezle üçüncü sırada bulunuyor.

3 kez İstanbul'da yapıldı

MotoGP etaplarına İstanbul Park pisti 3 kez ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da 2005, 2006 ve 2007 yıllarında düzenlenen MotoGP yarışlarında iki kez İtalyan Marco Melandri, bir defa da Avustralyalı Casey Stoner birinci oldu.

Yıllar ve şampiyonlar

MotoGP'de 1949 yılından bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar şöyle: