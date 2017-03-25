MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
İtalya, 20 şampiyonlukla MotoGP'nin en başarılı ülkesi olarak dikkati çekti. MotoGP'de 8 şampiyonluk yaşayan İtalyan Agostini, organizasyonun en başarılı sürücüsü olarak göze çarptı.
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de en çok yarış kazanan sürücüler İtalyanlar oldu.
Bu yıl 69. kez düzenlenecek MotoGP'de İtalyan sürücüler, 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Büyük Britanya 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer alırken, ABD'li sürücüler ise 15 kez mutlu sona ulaştı.
Avustralyalıların 8, son 5 yılın şampiyonu İspanyolların ise 7 kez zafere ulaştığı organizasyonda, bir defa da Rodezyalı pilot şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
Agostini başı çekiyor
İtalyan Giacomo Agostini, MotoGP'de en fazla şampiyonluk yaşayan isimler sıralamasında zirvede yer aldı.
Agostini, MotoGP'de 1966 ile 1975 yılları arasında 7'si üst üste olmak üzere 8 kez mutlu sona ulaştı. Diğer bir İtalyan sürücü Valentino Rossi, 7 kez şampiyonluğa ulaşarak ikinci sırayı elde etti.
Avustralyalı Mick Doohan ise 5 kezle üçüncü sırada bulunuyor.
3 kez İstanbul'da yapıldı
MotoGP etaplarına İstanbul Park pisti 3 kez ev sahipliği yaptı.
İstanbul'da 2005, 2006 ve 2007 yıllarında düzenlenen MotoGP yarışlarında iki kez İtalyan Marco Melandri, bir defa da Avustralyalı Casey Stoner birinci oldu.
Yıllar ve şampiyonlar
MotoGP'de 1949 yılından bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar şöyle:
|Yıl
|Pilot
|Takımı
|Ülke
|1949
|Leslie Graham
|AJS
|Büyük Britanya
|1950
|Umberto Masetti
|Gilera
|İtalya
|1951
|Geoff Duke
|Norton
|Büyük Britanya
|1952
|Umberto Masetti
|Gilera
|İtalya
|1953
|Geoff Duke
|Gilera
|Büyük Britanya
|1954
|Geoff Duke
|Gilera
|Büyük Britanya
|1955
|Geoff Duke
|Gilera
|Büyük Britanya
|1956
|John Surtees
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1957
|Libero Liberati
|Gilera
|İtalya
|1958
|John Surtees
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1959
|John Surtees
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1960
|John Surtees
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1961
|Gary Hocking
|MV Agusta
|Rodezya
|1962
|Mike Hailwood
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1963
|Mike Hailwood
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1964
|Mike Hailwood
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1965
|Mike Hailwood
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1966
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1967
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1968
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1969
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1970
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1971
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1972
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1973
|Phil Read
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1974
|Phil Read
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1975
|Giacomo Agostini
|Yamaha
|İtalya
|1976
|Barry Sheene
|Suzuki
|Büyük Britanya
|1977
|Barry Sheene
|Suzuki
|Büyük Britanya
|1978
|Kenny Roberts
|Yamaha
|ABD
|1979
|Kenny Roberts
|Yamaha
|ABD
|1980
|Kenny Roberts
|Yamaha
|ABD
|1981
|Marco Lucchinelli
|Suzuki
|İtalya
|1982
|Franco Uncini
|Suzuki
|İtalya
|1983
|Freddie Spencer
|Honda
|ABD
|1984
|Eddie Lawson
|Yamaha
|ABD
|1985
|Freddie Spencer
|Honda
|ABD
|1986
|Eddie Lawson
|Yamaha
|ABD
|1987
|Wayne Gardner
|Honda
|Avustralya
|1988
|Eddie Lawson
|Yamaha
|ABD
|1989
|Eddie Lawson
|Honda
|ABD
|1990
|Wayne Rainey
|Yamaha
|ABD
|1991
|Wayne Rainey
|Yamaha
|ABD
|1992
|Wayne Rainey
|Yamaha
|ABD
|1993
|Kevin Schwantz
|Suzuki
|ABD
|1994
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1995
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1996
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1997
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1998
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1999
|Alex Criville
|Honda
|İspanya
|2000
|Kenny Roberts Jr
|Suzuki
|ABD
|2001
|Valentino Rossi
|Honda
|İtalya
|2002
|Valentino Rossi
|Honda
|İtalya
|2003
|Valentino Rossi
|Honda
|İtalya
|2004
|Valintino Rossi
|Yamaha
|İtalya
|2005
|Valentino Rossi
|Yamaha
|İtalya
|2006
|Nicky Hayden
|Honda
|ABD
|2007
|Casey Stoner
|Ducati
|Avustralya
|2008
|Valentino Rossi
|Yamaha
|İtalya
|2009
|Valentino Rossi
|Yamaha
|İtalya
|2010
|Jorge Lorenzo
|Yamaha
|İspanya
|2011
|Casey Stoner
|Honda
|Avustralya
|2012
|Jorge Lorenzo
|Yamaha
|İspanya
|2013
|Marc Marquez
|Honda
|İspanya
|2014
|Marc Marquez
|Honda
|İspanya
|2015
|Jorge Lorenzo
|Yamaha
|İspanya
|2016
|Marc Marquez
|Honda
|İspanya
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:42
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
ultraslan çok komik ...gelsin ben ona hakaret edeyim o parayı da ben vereyim...çünkü hakaret etmek baya bi ucuz imiş.:)
- Yıldızlar sahaya!
Toplam 2
Yorum
1903 HAYDI MAÇA MAÇAAAAA ikisini de çok özledik
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
KÖRFEZ Yaziklar olbun bü T F F ye bir daha acizligini ortaya koydu bu komik ceza icin aziz baskandan nekadar korkuyorlar pes vallahi yaziklar olsun
MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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