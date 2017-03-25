Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

Melbourne kentindeki 5 bin 303 metrelik Albert Park pistinde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, sıralama turlarında 1.22.188'lik derecesiyle birinciliği elde ederek Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu aldı.

Önceki sezonlara oranla daha iddialı araçlarla sezona başlayan Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.22.456'lık süresiyle ikinci oldu.

Hamilton'ın yeni takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.22.481'lik zamanlamasıyla Avustralya'daki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen de 1.23.033'lük derecesiyle dördüncü sıranın sahibi oldu.

Taraftarların desteğini alan Avustralyalı yarışçı Red Bull Racing'den Daniel Ricciardo ise sıralama turunun son ayağında kaza yaparak parkuru tamamlayamadı. Buna rağmen birinci ve ikinci ayaktaki başarılı tur derecesiyle ilk 10 arasına girdi.

Yarın TSİ 08.00'de başlayacak Avustralya Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.22.188

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.22.456

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.22.481

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.23.033

5. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.23.485

6. Romain Grosjean (Haas) 1.24.074

7. Felipe Massa (Williams) 1:24.443

8. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.24.487

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.24.512

10. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) Diskalifiye