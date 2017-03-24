MotoGP'de sezon başlıyor
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2017 sezonu, 26 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.
Uzunluğu 5,4 kilometre olan Lusail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.
MotoGP'de 18 yarışa sahne olacak sezon, 12 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.
- 2017 takvimi
MotoGP'de 2017 yılı takvimi şöyle:
|Grand Prix
|Pist
|Tarih
|Katar
|Lusail
|26 Mart
|Arjantin
|Termas de Rio Hondo
|9 Nisan
|ABD
|Americas
|23 Nisan
|İspanya
|Jerez
|7 Mayıs
|Fransa
|Le Mans
|21 Mayıs
|İtalya
|Mugello
|4 Haziran
|Katalonya
|Barcelona
|11 Haziran
|Hollanda
|TT Assen
|25 Haziran
|Almanya
|Sachsenring
|2 Temmuz
|Çekya
|Brno
|6 Ağustos
|Avusturya
|Spielberg
|13 Ağustos
|Büyük Britanya
|Silverstone
|27 Ağustos
|San Marino
|Misano
|10 Eylül
|Aragon
|MotorLand Aragon
|24 Eylül
|Japonya
|Motegi
|15 Ekim
|Avustralya
|Phillip Island
|22 Ekim
|Malezya
|Sepang
|29 Ekim
|Valencia
|Ricardo Tormo
|12 Kasım
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:19
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 15
Yorum
MALATYASPORLU FENERİ SEVERİM İYİ YAPTILAR
- Gomez bedava geliyor
Toplam 5
Yorum
12nümero Gomez' den önce mutlaka duran top ustası bir 10 numara alınmalı.Gomez, stoper, kanat ve sağ bek de alınırsa Ş.L' nde tur atlarız
- Bedavaya getirecek!
Toplam 1
Yorum
MURAT HELAL BE NEF HER ZAMAN YANINDAYIZ INSATTA 1 NUMARA NEF'TIR
MotoGP'de sezon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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