 MotoGP'de sezon başlıyor – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    MotoGP'de sezon başlıyor

    MotoGP'de sezon başlıyor

    Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2017 sezonu, 26 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

    Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan pistte, yarın TSİ 20.35'te sıralama turları, 26 Mart Pazar günü ise TSİ 21.00'de yarış gerçekleştirilecek.

    Uzunluğu 5,4 kilometre olan Lusail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

    MotoGP'de 18 yarışa sahne olacak sezon, 12 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.

    - 2017 takvimi

    MotoGP'de 2017 yılı takvimi şöyle:

    Grand Prix Pist Tarih
    Katar Lusail 26 Mart
    Arjantin Termas de Rio Hondo 9 Nisan
    ABD Americas 23 Nisan
    İspanya Jerez 7 Mayıs
    Fransa Le Mans 21 Mayıs
    İtalya Mugello 4 Haziran
    Katalonya Barcelona 11 Haziran
    Hollanda TT Assen 25 Haziran
    Almanya Sachsenring 2 Temmuz
    Çekya Brno 6 Ağustos
    Avusturya Spielberg 13 Ağustos
    Büyük Britanya Silverstone 27 Ağustos
    San Marino Misano 10 Eylül
    Aragon MotorLand Aragon 24 Eylül
    Japonya Motegi 15 Ekim
    Avustralya Phillip Island 22 Ekim
    Malezya Sepang 29 Ekim
    Valencia Ricardo Tormo 12 Kasım
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:19
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