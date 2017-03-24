Formula 1’de yeni sezon başlıyor
Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Formula 1’in startı Avustralya Grand Prix’siyle veriliyor.
Formula 1'de, Avustralya Grand Prix'siyle start alacak yeni sezonun 20 yarışlık serisinin ilk yarışı 24-26 Mart 2017 tarihlerinde Melbourne'de gerçekleşecek. Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, Melbourne için seçilen üç bileşimi sırasıyla; 'Mor Ultra Yumuşak,' 'Kırmızı Süper Yumuşak' ve 'Sarı Yumuşak' olarak açıkladı.
Yüzde 25 daha geniş lastikler
Daha önceki lastiklere göre yüzde 25 daha geniş ve etap başına yaklaşık 5 saniye daha hızlı olmayı sağlayan yeni lastikler, daha düşük ısınma ve daha az pik ısı ile birlikte pilotların her lastikten maksimum performans elde etmelerini sağlıyor.
Lastikler gözünden piste bakış
Albert Park Melbourne'de hızlanma ve frenler şiddetli ve ani, dolasıyla dikey kuvvetler yatay kuvvetlerden daha şiddetli gerçekleşiyor. Çok sayıda sert viraj, mekanik tutunma ve yere bastırma kuvvetlerin büyük rol oynamasına yol açıyor. Asfaltı düzgün olan pistte, lastiklerde aşınma ve yıpranma düşük olacak. Pist, güneşten sağanak yağmura kadar değişken hava koşullarının etkisi altında kalabiliyor. Bu da yarış içerisinde farklı koşulların ortaya çıkmasına olanak sağlıyor.
Yeni yarış kuralları
Formula 1'de bu sezon başlangıç anında sürücülere daha fazla debriyaj hakimiyeti veren, ıslak pistte güvenlik araçlarının ardından yeniden başlangıç pozisyonundan start verilmesini öngören yeni yarış kuralları yürürlüğe giriyor. Pirelli, ultra yumuşak bileşimini Avustralya'ya ilk kez götürürken, İspanya'daki yarışlara kadar tüm ekipler, en yumuşak bileşimden yedi, orta sertlikteki bileşimden dört, en sert bileşimden iki set olmak üzere, aynı lastik dağılımını kullanacak. Monaco'dan itibaren normal kurallar geçerli olacak ve takımlar belirlenen 13 set arasından diledikleri 10 tanesini seçecek. Yapılan tercihler Pirelli tarafından yarıştan 10 gün önce, salı günü açıklanacak.
Sezon öncesi takımlar 7427 etap tamamladı
Sezon öncesi testler sırasında takımların Barcelona'da 7427 etap tamamladıklarına dikkat çeken Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı Marıo Isola, "Orada tüm lastik bileşenleri kullanıldı. ancak ağırlıklı olarak Montmel için en uygun olan orta ve yumuşak lastiklere odaklanıldı. Melbourne'de, şimdiye dek tam olarak analiz etme fırsatı bulamadığımız ultra yumuşak ve süper yumuşak lastikler hakkında daha fazla veri toplamak ilginç olacak" diye konuştu.
Yüzde 25 daha geniş lastikler
Daha önceki lastiklere göre yüzde 25 daha geniş ve etap başına yaklaşık 5 saniye daha hızlı olmayı sağlayan yeni lastikler, daha düşük ısınma ve daha az pik ısı ile birlikte pilotların her lastikten maksimum performans elde etmelerini sağlıyor.
Lastikler gözünden piste bakış
Albert Park Melbourne'de hızlanma ve frenler şiddetli ve ani, dolasıyla dikey kuvvetler yatay kuvvetlerden daha şiddetli gerçekleşiyor. Çok sayıda sert viraj, mekanik tutunma ve yere bastırma kuvvetlerin büyük rol oynamasına yol açıyor. Asfaltı düzgün olan pistte, lastiklerde aşınma ve yıpranma düşük olacak. Pist, güneşten sağanak yağmura kadar değişken hava koşullarının etkisi altında kalabiliyor. Bu da yarış içerisinde farklı koşulların ortaya çıkmasına olanak sağlıyor.
Yeni yarış kuralları
Formula 1'de bu sezon başlangıç anında sürücülere daha fazla debriyaj hakimiyeti veren, ıslak pistte güvenlik araçlarının ardından yeniden başlangıç pozisyonundan start verilmesini öngören yeni yarış kuralları yürürlüğe giriyor. Pirelli, ultra yumuşak bileşimini Avustralya'ya ilk kez götürürken, İspanya'daki yarışlara kadar tüm ekipler, en yumuşak bileşimden yedi, orta sertlikteki bileşimden dört, en sert bileşimden iki set olmak üzere, aynı lastik dağılımını kullanacak. Monaco'dan itibaren normal kurallar geçerli olacak ve takımlar belirlenen 13 set arasından diledikleri 10 tanesini seçecek. Yapılan tercihler Pirelli tarafından yarıştan 10 gün önce, salı günü açıklanacak.
Sezon öncesi takımlar 7427 etap tamamladı
Sezon öncesi testler sırasında takımların Barcelona'da 7427 etap tamamladıklarına dikkat çeken Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı Marıo Isola, "Orada tüm lastik bileşenleri kullanıldı. ancak ağırlıklı olarak Montmel için en uygun olan orta ve yumuşak lastiklere odaklanıldı. Melbourne'de, şimdiye dek tam olarak analiz etme fırsatı bulamadığımız ultra yumuşak ve süper yumuşak lastikler hakkında daha fazla veri toplamak ilginç olacak" diye konuştu.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay Arslan'a Milli Takım müjdesi
Toplam 6
Yorum
mario tolgay oynayış tarzı türk futbuluna tam isabet olur. çok hırslı futbolcu.
- Gomez bedava geliyor
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GOMEZ ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE ÇOK İŞ YAPAR. QUARESMA YA ALTERNATİF BİR FUTBOLCU ŞART.TOLĞAY SATILACAKSA YERİNE SERĞEN TARZINDA BİRİ ALINMALI.
- Maaşlar sarktı
Toplam 1
Yorum
HİÇ BİR ŞEY OYUNCULARIN PARALARINI ZAMANIN DA YATIRMAZSANIZ GS DA HİÇ BİR ŞEY OLMAZ.
Formula 1’de yeni sezon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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