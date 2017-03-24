 Favori ‘Ferrari’ dedi – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Favori ‘’ dedi

    Favori ‘Ferrari’ dedi
    kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sezonun favori takımının olduğunu söyledi. Sezonu değerlendiren son yılların başarılı pilotu Hamilton, antrenman turlarında Ferrari takımının önceki yıllara oranla büyük aşama kaydettiğini belirterek, "En hızlı onlar gözüküyor" dedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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