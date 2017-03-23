Formula 1'de yeni sezon başlıyor

Melbourne kentindeki 5 bin 303 metrelik Albert Park pistinde 58 tur üzerinden yapılacak Grand Prix'de yarın antrenman turları, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da sıralama turları, 26 Mart Pazar günü de TSİ 08.00'de yarış gerçekleştirilecek.

- 20 Grand Prix

Formula 1'de bu sezon 20 Grand Prix düzenlenecek.

Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de 2017 sezonu, 24-26 Kasım tarihlerinde yapılacak Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

- Almanya çıkarıldı

Formula 1'de 2017 sezonunda Almanya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı.

Geçen yıl 21 grand prix'nin yer aldığı organizasyonda bu sezon bir yarış eksik düzenlenecek.

- Sezon takvimi

Formula 1'de 2017 sezonu takvimi şöyle:

Grand Prix Şehir Pist Tarih 1.Avustralya Melbourne Albert Park 26 Mart 2.Çin Şanghay Şanghay 9 Nisan 3.Bahreyn Sakhir Bahreyn 16 Nisan 4.Rusya Soçi Soçi Autodrom 30 Nisan 5.İspanya Barcelona Katalunya 14 Mayıs 6.Monaco Monte Carlo Monaco 28 Mayıs 7.Kanada Montreal Gilles Villeneuve 11 Haziran 8.Avrupa Bakü Bakü 25 Haziran 9.Avusturya Spielberg Spielberg 9 Temmuz 10.Büyük Britanya Northamptonshire Silverstone 16 Temmuz 11.Macaristan Budapeşte Hungaroring 30 Temmuz 12.Belçika Spa Spa-Francorchamps 27 Ağustos 13.İtalya Monza Monza 3 Eylül 14.Singapur Singapur Marina Bay 17 Eylül 15.Malezya Kuala Lumpur Sepang 1 Ekim 16.Japonya Suzuka Suzuka 8 Ekim 17.ABD Austin Circuit of the Americas 22 Ekim 18.Meksika Mexico City Autodromo Hermanos Rodriguez 29 Ekim 19.Brezilya Sao Paulo Jose Carlos Pace 12 Kasım 20.Abu Dabi Abu Dabi Yas Marina 26 Kasım

- Geçen sezon Rosberg kazandı

Avustralya Grand Prix'sini geçen sezon, Formula 1'de ilk şampiyonluğuna ulaşmasının ardından kariyerini sonlandıran Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı.

Aynı takımdan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın ikinci olduğu yarışta, Ferrari'den Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

- Avustralya'da McLaren 11 kez ilk sırayı aldı

Avustralya'da 1985 yılında sokak pisti şeklinde başlanan yarışlar, 1996 yılında Melbourne kentinde yapılan Albert Park'a alındı.

Çoğu zaman sezonun açılış yarışı olan Avustralya'yı şimdiye kadar McLaren takımı 11 kez kazandı. Avustralya'da Ferrari 7, Williams ise 5 kez zafer yaşadı.

Bu arada Albert Park pistinin en hızlı tur zamanı ise Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'e ait. Alman pilot, 2004'de 1.24.125 ile pistin en hızlı tur zamanını elde etti.