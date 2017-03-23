Formula 1'de yeni sezon başlıyor
Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, bu hafta sonunda yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.
- 20 Grand Prix
Formula 1'de bu sezon 20 Grand Prix düzenlenecek.
Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de 2017 sezonu, 24-26 Kasım tarihlerinde yapılacak Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
- Almanya çıkarıldı
Formula 1'de 2017 sezonunda Almanya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı.
Geçen yıl 21 grand prix'nin yer aldığı organizasyonda bu sezon bir yarış eksik düzenlenecek.
- Sezon takvimi
Formula 1'de 2017 sezonu takvimi şöyle:
|Grand Prix
|Şehir
|Pist
|Tarih
|1.Avustralya
|Melbourne
|Albert Park
|26 Mart
|2.Çin
|Şanghay
|Şanghay
|9 Nisan
|3.Bahreyn
|Sakhir
|Bahreyn
|16 Nisan
|4.Rusya
|Soçi
|Soçi Autodrom
|30 Nisan
|5.İspanya
|Barcelona
|Katalunya
|14 Mayıs
|6.Monaco
|Monte Carlo
|Monaco
|28 Mayıs
|7.Kanada
|Montreal
|Gilles Villeneuve
|11 Haziran
|8.Avrupa
|Bakü
|Bakü
|25 Haziran
|9.Avusturya
|Spielberg
|Spielberg
|9 Temmuz
|10.Büyük Britanya
|Northamptonshire
|Silverstone
|16 Temmuz
|11.Macaristan
|Budapeşte
|Hungaroring
|30 Temmuz
|12.Belçika
|Spa
|Spa-Francorchamps
|27 Ağustos
|13.İtalya
|Monza
|Monza
|3 Eylül
|14.Singapur
|Singapur
|Marina Bay
|17 Eylül
|15.Malezya
|Kuala Lumpur
|Sepang
|1 Ekim
|16.Japonya
|Suzuka
|Suzuka
|8 Ekim
|17.ABD
|Austin
|Circuit of the Americas
|22 Ekim
|18.Meksika
|Mexico City
|Autodromo Hermanos Rodriguez
|29 Ekim
|19.Brezilya
|Sao Paulo
|Jose Carlos Pace
|12 Kasım
|20.Abu Dabi
|Abu Dabi
|Yas Marina
|26 Kasım
- Geçen sezon Rosberg kazandı
Avustralya Grand Prix'sini geçen sezon, Formula 1'de ilk şampiyonluğuna ulaşmasının ardından kariyerini sonlandıran Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı.
Aynı takımdan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın ikinci olduğu yarışta, Ferrari'den Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.
- Avustralya'da McLaren 11 kez ilk sırayı aldı
Avustralya'da 1985 yılında sokak pisti şeklinde başlanan yarışlar, 1996 yılında Melbourne kentinde yapılan Albert Park'a alındı.
Çoğu zaman sezonun açılış yarışı olan Avustralya'yı şimdiye kadar McLaren takımı 11 kez kazandı. Avustralya'da Ferrari 7, Williams ise 5 kez zafer yaşadı.
Bu arada Albert Park pistinin en hızlı tur zamanı ise Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'e ait. Alman pilot, 2004'de 1.24.125 ile pistin en hızlı tur zamanını elde etti.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:19
- Gemi batıyor!
Toplam 18
Yorum
tufan ayvalık Futbolu çok iyi bilen aziz başkan futbolu batırdı Fener sevdası mı koltuk şan şöhret sevdası mı büyük fenerbahçe miş diyemem sıradan belki
- Mesut iddiası
Toplam 21
Yorum
gsli hayaller diyorum, artik ne gs ne fener nede bjk oyle 5-6m maas veremez
- Ribery bombası!
Toplam 8
Yorum
TS60 Muharrem USTA nın böyle bir hamle yapacağını düşünmüyorum.
Formula 1'de yeni sezon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.