Kenan Sofuoğlu'na destek yağıyor

Yaşadığı sakatlığa rağmen tüm konsantrasyonu ile Nisan ayındaki İspanya yarışı çalışmalarına devam eden Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, sevenlerinin desteğiyle yeni sezona hazırlanıyor.

Tedavisine devam edilen Sofuoğlu, kendisi için hazırlanan internet adresinden sevenlerinden gelen mesajlarla iyileşme sürecinde motivasyon buluyor. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden milli sporcunun, Dünya Supersport Şampiyonası'nın bu sezonki üçüncü yarışı olan 2 Nisan'daki İspanya mücadelesinde pistte olması bekleniyor.



Türkiye motor sporları tarihinin en önemli ismi Kenan Sofuoğlu, şanssız başladığı sezonda en büyük desteğini Türk halkından alıyor. Dünya Supersport Şampiyonası'nın üçüncü yarışına hazırlanan Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, www.kenanlatamgaz.com adresine sevenlerinden gelen yüzlerce mesajla iyileşme sürecinde moral buluyor. Kenan Sofuoğlu için açılan site sevenleri tarafından mesaj yağmurunu tutulurken, mesajlar Sofuoğlu için motivasyon olur. Sağlık durumu her gün iyiye giden milli sporcunun, 2 Nisan'daki İspanya yarışında pistte olması bekleniyor.



Sosyal medya hesabından destek mesajları için teşekkür eden Kenan Sofuoğlu, "Desteğe en çok ihtiyaç duyduğum anda Red Bull'un benim için açtığı www.kenanlatamgaz.com sitesinden bana yazdığınız destek mesajlarının hepsini okuyorum. İyi ve kötü günümde hep yanımda olduğunuz için çok teşekkürler. Sizlerin de desteklerinizle İnşallah Aragon'da tekrar pistlere dönmüş olacağım" dedi.



Beş kez dünya şampiyonluğu kazanan Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, şimdiden motor sporları dünyasının yaşayan efsaneleri arasına girmeyi başarmıştı. Kenanlatamgaz.com sitesinden destek mesajlarını yazarak #KenanlaTamGaz etiketiyle sosyal medyada paylaşan kişiler arasından seçilecek sekiz kişi, Kenan Sofuoğlu'nu canlı izleyecek. Kenan Sofuoğlu'nun da içinde bulunduğu jürinin seçeceği en başarılı destek mesajına imza atan sekiz kişi, Kenan Sofuoğlu'nu Avrupa'daki dört yarışından birinde tribünde yer alacak.