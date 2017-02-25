Sofuoğlu geri sayımda

DÜNYA Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıracak olan milli motosikletçi, şampiyonaya eksi 50 puanla başlayacak. Tedavisine devam edilen Sofuoğlu'nun 1 ay içerisinde tüm eksiklerini gidermesi bekleniyor.