Sofuoğlu geri sayımda
DÜNYA Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıracak olan milli motosikletçi, şampiyonaya eksi 50 puanla başlayacak. Tedavisine devam edilen Sofuoğlu'nun 1 ay içerisinde tüm eksiklerini gidermesi bekleniyor.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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