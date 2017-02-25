Dünya onu konuşuyor
Leicester’ı şampiyon yapan Ranieri kovuldu
Geçtiğimiz sezon Leicester City'nin başında İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşayarak tarihi bir zafere imza atan Claudio Ranieri kovuldu. Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren İngiliz ekibi, kulüp tarihine bir ilki yaşatan 65 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Dünya medyası da bu karara geniş yer ayırdı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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