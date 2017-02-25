Dünya onu konuşuyor

Leicester’ı şampiyon yapan Ranieri kovuldu

Geçtiğimiz sezon Leicester City'nin başında İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşayarak tarihi bir zafere imza atan Claudio Ranieri kovuldu. Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren İngiliz ekibi, kulüp tarihine bir ilki yaşatan 65 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Dünya medyası da bu karara geniş yer ayırdı.