FIA Başkanı, Reina'ya karanfil bıraktı
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, terör saldırısı düzenlenen gece kulübü Reina'ya karanfil bıraktı.
Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan uluslararası organizasyonlar hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarete TOSFED Kadınlar Komisyonu üyeleri Yeşim Bostancı ve Didem Kargın da katılarak, Tody ve eşine komisyonun logosunun yer aldığı rozet ve fular hediye ettiler. Çırağan Sarayı'nda Başkan Yazıcı ve ekibi ile kahvaltı eden Todt, helikopter ile saraydan ayrılıp havalimanına, oradan da ülkesi Fransa'ya gitti.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:05
- Metin Albayrak'tan şampiyonluk sözleri
Toplam 1
Yorum
Gsli Gsnin arenada kesinlikle yenmesi gerekiyor yoksa BJK kesin şampiyon derim ama GS yenerse psikolojik baskı da oluşturacağı kesin
- Korkuluk!
Toplam 42
Yorum
Enda A.Yıldırım eseri, basketboldaki organizasyonda onun eseri futboldaki rezalet de. E.YANAL FB si nereeee şuan ki nereee...
- ''Yönetim bilir!''
Toplam 13
Yorum
ankaralı Bu takım iyi gidince sen iyisin bilge hocasın.Başarısız olursa futbolcular kalitesiz yemezler bu masalı torunlarına anlat.
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