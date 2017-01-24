Formula 1'in yeni başkanı Carey
Formula 1'in ABD merkezli medya şirketi Liberty Media'ya satış işleminin resmi olarak gerçekleşmesinin ardından, başkanlık görevini yürüten Bernie Ecclestone'nun yerine ABD'li Chase Carey getirildi.
Yaklaşık 40 yıldır Formula 1'de başkanlık görevini üstlenen 86 yaşındaki Bernie Ecclestone'nun yerine ABD medya şirketi 21st Century Fox'un asbaşkanı Chase Carey getirildi.
Açıklamada, Formula 1'e katkılarından dolayı teşekkür edilen Ecclestone'un, onursal başkan unvanıyla yönetime danışmanlık hizmeti vereceği bildirildi.
Mercedes ve Ferrari gibi takımlarda bir dönem yöneticilik yapan Ross Brawn ise Formula 1'in yeni genel müdürü oldu. ABD merkezli spor kanalı ESPN'in yönetim kurulundan Sean Bratches da Formula 1'in ticari haklarından sorumlu yöneticisi olarak atandı.
Satış işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ecclestone, bu güne kadar birlikte çalıştığı tüm takımlara, sponsorlara, iş arkadaşlarına ve şirketlere teşekkür ederek, "40 yıldır Formula 1 için inşa ettiklerimden gurur duyuyorum. Liberty Media'nın Formula 1'in geleceğini inşa edeceğine de inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.
Formula 1'in yeni başkanı Carey ise görevini icra etmek için sabırsızlandığını söyledi.
Milyarder iş adamı John Malone'un sahibi olduğu Liberty Media, Formula 1'i satın alma sürecine geçen yılın eylül ayında başladığını açıklamıştı. Dünya Motor Sporları Konseyi'nin geçen hafta onay vermesinin ardından organizasyonun kalan tüm hisselerini satın alan Liberty Media, Formula 1'in yeni sahibi oldu.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:29
- Kaybeden yetişir
Toplam 1
Yorum
gkhgny1907 bizde sow olmasada farketmez ama abubakar gelsede gelmesede bjk ye yaramaz.sow olmadan yeneriz bjk yi yeterki 11 kişi defans yapmasınlar :))
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Toplam 14
Yorum
İLKERFB haberim yokmuş gibi çek
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Toplam 7
Yorum
cem buyume istecek tabi.büyüme için adına büyük krediler alıcak.şahsi cebini dolduracak.sonra bi bahaneyle istifa edecek.bırak ya
Formula 1'in yeni başkanı Carey haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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