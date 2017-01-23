Kenan Sofuoğlu 3 hafta pistlerden uzak kalacak
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde antrenman yaptığı sırada kaza geçiren ve sağ el bilek eklem bölgesinde kırık oluşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 3 hafta pistlerden uzak kalacak.
Kenan Sofuoğlu, geçirdiği kazanın ardından MR sonuçlarını hem İtalya'da bulunan Kawasaki Puccetti'nin hem de Osmanlıspor'un takım doktorlarına gönderdiğini ve tedavi sürecini ameliyat olmadan geçirmesi kararının alındığını aktardı.
Ameliyat edilmesi halinde 6 hafta iyileşme sürecine ihtiyaç duyacağını anlatan milli motosikletçi, tedavi sürecini ameliyatsız sürdüreceğini, bu nedenle 3 hafta süreyle antrenmana çıkamayacağını ifade etti.
2016 Dünya Supersport Şampiyonası'nda, kariyerinin 5. şampiyonluğunu kazanan Kenan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi sağlık durumunun tekrar değerlendirileceğini belirterek, eldiveninin içerisine yerleştirilecek destekleyici özel bir parça ile yarışlara katılacağını kaydetti.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
- Trabzon'un en iyi yaptığı şey
Toplam 1
Yorum
Helal hoca Kimseye Camur atmadan kisaca,bukemedigim bilegi operim diyor.tebrikler...
- İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 5
Yorum
başkanım allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde uyu allah ailesine sevenlerine sabır versin
- Beşiktaş maçında 2 penaltı
Toplam 12
Yorum
şampiyon beşiktaş dün uydurma penaltı kazanan fb bugün aleyhine penaltı uydurulan beşiktaş
Kenan Sofuoğlu 3 hafta pistlerden uzak kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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