Monte Carlo Rallisi'nde ölümlü kaza
Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi'nde yaşanan kazada, bir seyirci hayatını kaybetti.
Yaralanan izleyicinin helikopterle Nice kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, kaza hakkında soruşturma açıldığı aktarılırken, vefat eden seyircinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:48
- Son durak Trabzon
Toplam 4
Yorum
oyoy61 karakteri oturmus adam belli oluyor adamsin olcay. Bize olcay gibi oyuncular lazim
- Kerim Frei Birmingham’da
Toplam 8
Yorum
dctrblack karlıyız diyen futbol cahili 4 yıl önce 3 milyon € verdiğin adamı şimdi 2.5 a satıyorsun bu mu kar adamın güncel piyasa değeri zaten 4.5 m € iken 2.5 a satmak ta neyin nesidir.
- Lider turlayan Beşiktaş F.Bahçe ile eşleşti
Toplam 9
Yorum
ahmet ahmet saraçoğlunda şut çekemediniz kalkmış 3 tane sallarız diyorsun ... iyi salladın cidden
Monte Carlo Rallisi'nde ölümlü kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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