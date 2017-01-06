 Sofuoğlu’dan veda mesajı! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Sofuoğlu’dan veda mesajı!

    Sofuoğlu’dan veda mesajı!
    Dünya Supersport Şampiyonu , pistlere ne zaman veda edeceğini açıkladı. "32 yaşındayım ve emekliliğim geldi" diyen Sofuoğlu, "2017 sezonunda yarışıp durumuma bakacağım. Hâlâ şampiyon olabiliyorsam belki bir yıl daha devam edebilirim ama büyük ihtimalle 2-3 yıl içerisinde emekli olurum. İşimi çok severek yaptığım için de hiçbir zaman bıkkınlık gelmedi" açıklamasında bulundu.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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