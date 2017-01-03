 50 milyon euro’yu bıraktı – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    50 milyon euro’yu bıraktı

    50 milyon euro’yu bıraktı
    'in son dünya şampiyonu Alman pilot Nico Rosberg, emeklilik kararıyla büyük bir geliri de bıraktı. Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Rosberg, 50 milyon euro'luk (yaklaşık 183 milyon TL) gelirinden vazgeçti. 31 yaşındaki şampiyon yılda yaklaşık 21 milyon euro kazanırken, daha önce 2 yıl daha Mercedes'le sözleşme imzalamış ve sponsorlarla birlikte yıllık 25 milyon euro kazanacaktı.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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