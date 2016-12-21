 Hamilton'dan Halep'e yardım çağrısı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Hamilton'dan Halep'e yardım çağrısı

    Hamilton'dan Halep'e yardım çağrısı

    Formula 1'de 3 kez şampiyon olan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, insanlık dramının yaşandığı Suriye'nin Halep kentindeki çocuklar için yardım çağrısı yaptı.

    Mercedes pilotu Hamilton, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Binlerce çocuk Halep'te mahsur kaldı. UNICEF ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

    Hamilton mesajında, Halep'teki saldırılardan etkilenen küçük bir çocuğun fotoğrafına da yer verdi.

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:52
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