Arnavutluk maçının biletleri satışta
A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacağı özel karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin, Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri için öncelikli olarak satışa çıkarıldığı duyuruldu. Üç ayrı kategoride 20, 15 ve 10 liradan satışa sunulan biletlerin, sadece "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satılacağı ve ücretsiz kargo ile sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.
Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri, 27 Ekim Cuma gününe kadar öncelikli olarak bilet temin edebilecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:15
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 6
Yorum
Allah a havale ettik İnanılmaz bir Galatasaray baskısı var Türk futbolunda Allah inşallah bu zulme dur der.
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Veteranlardan 3 altın, 1 gümüş madalya
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birgul eren Yarismaya katilan ve basari elde eden arkadaslarimi yurekten kutlarim...
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 31
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cüneyt cakır hakem değildir hak yiyen adaletsiz davranan taraflı olan bir hakem ve ekibi cüneyt cakır ve galatasaray düşmanıdır.
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