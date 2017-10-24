 Arnavutluk maçının biletleri satışta – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    maçının biletleri satışta

    Arnavutluk maçının biletleri satışta

    A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Pazartesi günü ile yapacağı özel karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin, Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri için öncelikli olarak satışa çıkarıldığı duyuruldu. Üç ayrı kategoride 20, 15 ve 10 liradan satışa sunulan biletlerin, sadece "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satılacağı ve ücretsiz kargo ile sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

    Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri, 27 Ekim Cuma gününe kadar öncelikli olarak bilet temin edebilecek.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arnavutluk maçının biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.