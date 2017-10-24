Arnavutluk maçının biletleri satışta

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin, Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri için öncelikli olarak satışa çıkarıldığı duyuruldu. Üç ayrı kategoride 20, 15 ve 10 liradan satışa sunulan biletlerin, sadece "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satılacağı ve ücretsiz kargo ile sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.



Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri, 27 Ekim Cuma gününe kadar öncelikli olarak bilet temin edebilecek.