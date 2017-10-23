Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü oynayacağı özel karşılaşma Antalya'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki hazırlık müsabakası Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
Milli takım, bu maçla Antalya Stadı'nda altıncı kez sahaya çıkmış olacak. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, ay-yıldızlı ekibe 2-1 kazanılan İsveç, 1-0 galip gelinen Karadağ, golsüz berabere kalınan Rusya, 2-0 kazanılan Kosova ve yine 2-0 kazanılan Finlandiya maçlarında ev sahipliği yapmıştı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:41
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
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Düsselldorf'lu Aykut'mu kilitlemis ? Gs idare heyeti Tudor'u KORKUTTU ! Kaybetme, 8i koru dedi ! O‘da her zamanki oyununu oynayacak takimi cikaramadi !
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Türk Telekom kapanabilir!
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1 maçmı ? aynı olay vodafone parkta olsa 3 maç ceza verirlerdi , ondan sonra bjk kollanıyor dersiniz, ligin başından beri gs kollanıyor konuşan yok
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"Cesur F.Bahçeliler"
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ALİ EYYAM
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