Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışa sunulan biletler, internette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden 26 Ekim Perşembe gününe kadar 22 liraya temin edilebilecek.
Biletler, "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğiyle taraftarlara ulaştırılacak. Romanya'daki teslimat noktası ise daha sonra TFF'nin internet sitesinden ve "www.taraftarkulubu.tff.org"dan duyurulacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
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G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti
Toplam 4
Yorum
seda aykut hocayi fb ye ben istedim,tabikide kaleci cameniyide,onu la ligadan espanyolda oynarken begenirdim,cameni ok aykut hücum oynamio saskin
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 22
Yorum
Hüseyin bir maç az olur.en az iki üç maç olmazsa bu tür olaylar dahada artar.
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Boluspor'da 1 milyon euro'luk hüsran!
Toplam 2
Yorum
bjkli ne hüsranı ya nasıl aldıklarını hepimiz biliyoruz :)
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