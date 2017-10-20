 Kerem Demirbay'dan Fatih Terim'e yalanlama! – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Kerem Demirbay'dan Fatih Terim'e yalanlama!

    Kerem Demirbay'dan Fatih Terim'e yalanlama!

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Almanya’nın Hoffenheim takımına konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ikinci yarı Alman ekibinin üstünlüğüne karşı koyamayan Başakşehir sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

    Alman ekibinin gollerini hazırlayan isim ise Kerem Demirbay'dı. Özellikle Fatih Terim'in Türk Milli Takımı'na kazandırmaya çalıştığı ancak Almanya'yı seçtiğini açıklamıştı.

    Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Demirbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    İşte Demirbay'ın açıklaması:

    "Almanya Milli Takımı'nı seçtim ama ben Türküm. Yazılan söylenen doğru değil. Zamanı geldiğinde bir açıklama yapacağım. Fatih hocanın kararıma saygı duymasının beklerdim.

    "Sanırım Başakşehir, Beşiktaş maçı olduğu için kadrosunda değişikliğe gitmiş. Buna şaşırdım. Tahmin etmiyordum.



    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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