Kerem Demirbay'dan Fatih Terim'e yalanlama!

Alman ekibinin gollerini hazırlayan isim ise'dı. Özellikle'in Türk Milli Takımı'na kazandırmaya çalıştığı ancak Almanya'yı seçtiğini açıklamıştı.Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.Milli Takımı'nı seçtim ama ben Türküm. Yazılan söylenen doğru değil. Zamanı geldiğinde bir açıklama yapacağım. Fatih hocanın kararıma saygı duymasının beklerdim."Sanırımmaçı olduğu için kadrosunda değişikliğe gitmiş. Buna şaşırdım. Tahmin etmiyordum.