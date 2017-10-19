Lucescu yine isyan etti!

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu ülkesi Romanya'da basına açıklamalarda bulundu. Lucescu sürekli olarak dile getirdiği yerli oyuncu sorununu yeniden ifade etti.



EN BÜYÜK PROBLEM YABANCI İSTİLASI"

İşte Rumen hocanın Romanya basınına yaptığı açıklamaların bir kısmı; "Türkiye ligindeki en büyük problemi yabancı istilası. Türk oyuncuların önü tıkanıyor. Birçoğu kayboluyor. Türkiye'de olağanüstü bir genç potansiyeli var. Şu anki durum çok üzücü. Romanya'daki milli oyuncular gibi Türkler de artık Avrupa kulüplerinde fazla şans bulamıyor. Dortmund, Wolfsburg ve Freiburg'ta oynayanlar var, gerisi ve büyük bir kısmı da Almanya 2. Ligi'nde oyunuyor. Bu iyi bir durum değil" dedi.



"ŞANSIMIZI UKRAYNA'DA KAYBETTİK"

Dünya Kupası'na katılma şansının kaybedilmesi üzreine Lucescu; "Eğer önce Finlandiya, daha sonra İzlanda ile oynasaydık gruptan çıkma şansımız olurdu. Benim ceza almam bizi çok etkiledi. Eğer yedek kulübesinde olsaydım İzlanda maçını kaybetmezdik. Ama aslında gruptan çıkma şansımızı biz Ukrayna'da kaybettik. İki yanlış kararla yenildik" şeklinde konuştu.