Milliler 2 özel maç yapacak
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın, Kasım ayında oynayacağı özel karşılaşmaların programını duyurdu.
Ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Romanya ile karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk'u konuk edecek. Romanya - Türkiye ve Türkiye - Arnavutluk mücadelelerinin oynanacağı stadyumların ve maçların başlama saatlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:21
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Derbinin sonucu ne olur?
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zeko fener 6 gs 0
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Bonservisini siz belirleyin
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wolverine82 alexandre lacazette kaç paraya gitti 60 milyon euro ondan ne eksik hızı gücü onları düşersek fiyat diyelim 45 milyon euro hadi hayırlısı
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Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!
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mmm ozan tufan en cesur futbolcudur..seviyoruz.
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