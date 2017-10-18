 Milliler 2 özel maç yapacak – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Milliler 2 özel maç yapacak

    Milliler 2 özel maç yapacak

    Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın, Kasım ayında oynayacağı özel karşılaşmaların programını duyurdu.

    Ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda ile karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından, 13 Kasım Pazartesi günü 'u konuk edecek. Romanya - Türkiye ve Türkiye - Arnavutluk mücadelelerinin oynanacağı stadyumların ve maçların başlama saatlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:21
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