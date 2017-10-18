Milliler 2 özel maç yapacak

Ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Romanya ile karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk'u konuk edecek. Romanya - Türkiye ve Türkiye - Arnavutluk mücadelelerinin oynanacağı stadyumların ve maçların başlama saatlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.