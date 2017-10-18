 Milli program belli oldu – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Milli program belli oldu

    Milli program belli oldu
    A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayında oynayacağı özel karşılaşmaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ayyıldızlı ekip ilk olarak Romanya ile 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak. Milliler, 13 Kasım Pazartesi günü de Arnavutluk'u konuk edecek. Her iki maçın oynanacağı stat ve başlama saatlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. Milliler, Romanya ile en son 10 Eylül 2013'te oynamış ve 2-0 kazanmıştı. 12 Ekim 2005'teki Arnavutluk sınavını da 1-0 galip tamamlamıştı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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