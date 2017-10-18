Milli program belli oldu
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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Sonbaharda gülemiyor!
Toplam 1
Yorum
djemba jemba Fenerbahçe ilklerin takımıdır. Yine tarife değişmeyecek.
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Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Toplam 1
Yorum
HAKLI YUZDE YUZ HAKLI ..TURKIYEDE FUTBOLDEN DEGIL HAKAMI HERKES BAHS EDIYOR
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Bıyıkları olmayan hakemi Aziz istemez !
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