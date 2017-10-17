Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat krizinde 2. perde başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin 26 Temmuz tarihinde A Milli Takım'daki görevine son verdiği Fatih Terim, 1 yıllık maaşının karşılığı olan 3.5 milyon euro için ikinci ihtarnameyi gönderdi.
Terim'in paranın ödenmesini yeniden talep etmesine rağmen TFF yönetiminin tazminat ya da bir yıllık maaş ödeme gibi bir niyeti yok.
Yönetim tazminat konusuna "İsterse mahkemeye gitsin" şeklinde yaklaşırken, Terim'in mahkeme yoluna başvurması durumunda alacağını tazmin etme ihtimali bulunuyor.
İLK İHTARNAMEYİ EYLÜL AYINDA ÇEKMİŞTİ
Terim, Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili ilk ihtarnameyi eylül ayında çekmişti.
Sözleşmesinin bitimine 16 ay kala görevine son verilen tecrübeli hoca sözleşmeye göre kalan alacaklarını talep etseydi 4.66 milyon euro almaya hak kazanacaktı.
1 yıllık alacağı için ihtar çeken Terim, 3.5 milyon euro yani 15 milyon TL istiyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:59
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 31
Yorum
çetin Ligden düşmeye aday Malatya'yı yendiniz diye çok sevindiniz de sesiniz çıkıyor. Galatasaray'ı Malatya mı zannediyorsunuz.Kollayın kendinizi.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 3
Yorum
Kerem Keleş Böyle bir saçma kararı Muahrrem usta ve ekibi alır , bunun adı futbolc herşeye açıktır,hangi futbol bilgine dayanarak aldın bu kararı
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 86
Yorum
team system bjk Adı sanı duyulmamış Sigma Olomouctan 7 tane yemiş FB ile yakın tarihte Real Madridten iki maçta 10 gol yemiş GS'nin büyük derbi karşılaşması
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