 Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!

    Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!

    TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat krizinde 2. perde başladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin 26 Temmuz tarihinde A Milli Takım'daki görevine son verdiği Fatih Terim, 1 yıllık maaşının karşılığı olan 3.5 milyon euro için ikinci ihtarnameyi gönderdi.

    Terim'in paranın ödenmesini yeniden talep etmesine rağmen TFF yönetiminin tazminat ya da bir yıllık maaş ödeme gibi bir niyeti yok.

    Yönetim tazminat konusuna "İsterse mahkemeye gitsin" şeklinde yaklaşırken, Terim'in mahkeme yoluna başvurması durumunda alacağını tazmin etme ihtimali bulunuyor.

    İLK İHTARNAMEYİ EYLÜL AYINDA ÇEKMİŞTİ

    Terim, Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili ilk ihtarnameyi eylül ayında çekmişti.

    Sözleşmesinin bitimine 16 ay kala görevine son verilen tecrübeli hoca sözleşmeye göre kalan alacaklarını talep etseydi 4.66 milyon euro almaya hak kazanacaktı.

    1 yıllık alacağı için ihtar çeken Terim, 3.5 milyon euro yani 15 milyon TL istiyor.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:59
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