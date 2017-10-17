 6 sıra birden geriledik – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    6 sıra birden geriledik

    6 sıra birden geriledik
    FIFA dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak düşerek 33. sırada yer aldı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 842 puanla 27. sırada bulunan ay-yıldızlı takım, 807 puanla 33'üncülüğe geriledi. Sıralamada ilk 5 şöyle: Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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