Türkiye 6 basamak geriledi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak düşerek 33. sırada yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 842 puanla 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 807 puanla 33'üncülüğe geriledi.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Almanya
|1631
|-
|2
|Brezilya
|1619
|-
|3
|Portekiz
|1446
|-
|4
|Arjantin
|1445
|-
|5
|Belçika
|1333
|-
|6
|Polonya
|1323
|-
|7
|Fransa
|1226
|+1
|8
|İspanya
|1218
|+3
|9
|Şili
|1173
|-
|10
|Peru
|1160
|+2
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:47
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Trabzonspor'da Ersun Yanal kararı!
Toplam 43
Yorum
ahmet çare okan buruk
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Bugünkü skor herkes için travmatik bir sonuç
Toplam 17
Yorum
ahmet sen hiç bir şey yapmadın trabzonun parasını haketmediğin halde yedin. zehir zıkkım olsun.
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''Derbide sahada olmasını istemiyorum!''
Toplam 6
Yorum
m.aytimur bir kayseri maçında 6.ncı dakikada fener 1 sıfır önde 94 dak.zaman çalmak için oynadı.
Türkiye 6 basamak geriledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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