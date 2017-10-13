Yeni hedef 2020

Ay-yıldızlıların hocası Mircea Lucescu, Dünya Kupası’nın hayal olmasının ardından ekibiyle birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası için çalışmalara başladı

ÜST üste 4. kez Dünya Kupası'na gitme şansını kullanamayan A Milli Takım için yeni dönem başlıyor. Gruptaki son 4 maçta takımın başında olan teknik direktör Mircea Lucescu, ekibiyle birlikte kadroyu önemli değişimlere gidecek. İlk hedefi 2020 Avrupa Şampiyonası olan Rumen hocanın, yardımcısı Tayfur Havutçu'ya da genç yıldızlar üzerinde durmasını istediği öğrenildi. Dünya Kupası Elemeleri'nde forma giyen futbolcuların birçoğunu yeni dönemde düşünmeyen tecrübeli teknik adamın genç isimler üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.



GÜZEL YERLERE GELECEĞİZ

ZOR bir dönemde Türk Milli Takımı'nı devraldığını kaydeden 72 yaşındaki hoca, "Bir oyuncunun topa sahip olma, oyunun yönünü değiştirme gibi özelliklerini 3 günlük kampla yükseltemezsiniz. Bu kadroya katılacak yeni oyuncularla güzel yerlere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.