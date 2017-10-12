Lucescu: Federasyonla anlaştım
Dünya Kupası fiyaskosu sonrası göreve devam edip etmeyeceği merak edilen Mircea Lucescu, Romanya'da yaptığı röportajda Milli Takım'dan ayrılmayacağını açıkladı.
Mircea Lucescu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne devam etme konusunda TFF ile anlaştığını duyurdu.
Ülkesi Romanya'da PRO-TV'nin sorularını yanıtlayan 72 yaşındaki teknik adam, Romanya ile bir hazırlık maçı yapacaklarını söyleyerek, "İki ülke de yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyor. 10-14 Kasım tarihlerinde karar kıldık. Umarım bu maç iki takımın da yararına olur" şeklinde konuştu.
GÖREVİMİN BAŞINDAYIM
Dünya Kupası'na gidememenin hayal kırıklığını yaşayan Lucescu, görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Federasyon başkanıyla bu projeye devam etmemiz gerektiği konusunda anlaştık" dedi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
-
DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
-
Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
-
Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
Lucescu: Federasyonla anlaştım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.