Bu milli ruh diğerlerine örnek olsun
Yıldırım Demirören dün ampute milli takımı ile bir araya geldi mesajı ise çok netti: “Bizlere milli ruh örneği gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ruhun A Milli Takımımız ve diğer branşlara örnek olmasını temenni ediyorum. Sizden Dünya Kupası’nı da bekliyoruz”
CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR
"YÜREKLERİYLE tarih yazan ve tüm Türkiye'nin kalbini fetheden kahramanlarla bir araya geldik" diyen Demirören, "Özellikle futboldan basketbola, voleyboldan güreşe, halterden boksa gösterdiği ilgiyle tam bir sporsever olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ampute Milli Takımı'na verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başarıda değil başarıya giden yolda oyuncuların yanındayız" diye konuştu.
HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Konuşmasının bir bölümünde takım kaptanı Osman Çakmak'a seslenen Demirören, "Osman kaptan son uzatma dakikalarında o golü atmasa, Allah göstermesin siz şampiyon olmasanız, biz yine yanınızda olacaktık. Takdir beklemiyoruz ama iyi şeyler yaparken bile bu kadar acımasız eleştiriyi de hak etmiyoruz. Sporcu kardeşlerim; gelecek yıl katılacağınız Dünya Kupası'nda sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Osman kaptan aynı kupayı bekliyoruz. Bizlere milli ruh örneği gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ruhun A Milli Takımımız ve diğer branşlara örnek olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.
ÖDÜL MÜJDESİ
TFF Başkanı Yıldırım Demirön, Ampute Milli Takım oyuncularının elde ettiği başarının karşılığını da alacağını söyledi. Daha önce başarılı takımları ödüllendirdikleri gibi bu konuda ampute futbolculara gerekeni yapacaklarını söyleyen Demirören, "Şu an dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız. Bunun adı prim değil; alın terinizin, emeklerinizin takdir edilmesidir. İlk yönetim kurulu toplantımızda Ampute Milli Takımımızın bu başarısıyla ilgili gerekli kararları önceki yıllarda olduğu gibi muhakkak çıkaracağız" sözlerini sarfetti.
FOTOMAÇ SEVİNCİMİZİ KATLADI
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız'ın kahramanlarından Rahmi, Ömer ve Muhammet tarihi zaferin manşetlerden verilmesiyle büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Fotomaç'a özel olarak teşekkür eden ay-yıldızlılar "Allahınıza kurban. Hayatımızda ilk defa birinci sayfadan çıktık. Çok güzel verdiniz haberi. Şampiyonluk sevincimizi ikiye katladınız. Fotomaç'a teşekkür ederiz" dediler.
Son 10 yılda 15 milyon TL
Engelliler sporlarına verdikleri desteğe devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım Demirören, "Bedensel, işitme, görme ve özel sporcular federasyonlarına toplam 11 milyon 400 bin lira destek verdik. Bu rakam, son 10 yılda 15 milyon 200 bin lira, ki bu tablo sağlanan katkının önceki yönetimlere göre bizim dönemimizde 3 kat artması anlamına geliyor. Ayrıca başarılı takımlarımıza toplamda 420 bin lira prim verdik. Kurduğumuz Engelliler Koordinasyon Kurulu, Avrupa'da örneği bulunmayan, UEFA bünyesindeki diğer ülke federasyonları için bir rol model olmuştur" ifadelerini kullandı.
Bu işbirliği sürecek
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, kısa bir konuşma yaptı. Avrupa Şampiyonası öncesi ve sonrasında kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Uztürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Sayın Spor Bakanımızın yakın ilgisiyle ve güçlü bir moralle yolumuza devam ediyoruz. TFF ile bu iş birliğimizin de önümüzdeki yıllarda süreceğine inanıyorum" dedi.
Yılmaz ŞENOL/Savaş ÇORLU
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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