Bu milli ruh diğerlerine örnek olsun

Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, dün Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi. Riva'daki tesislerde yapılan etkinliğe Demirören'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, A Milli Takım Teknik Direktörüile yardımcısı Tayfur Havutçu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk de katıldı.YÜREKLERİYLE tarih yazan ve tüm Türkiye'nin kalbini fetheden kahramanlarla bir araya geldik" diyen, "Özellikle futboldan basketbola, voleyboldan güreşe, halterden boksa gösterdiği ilgiyle tam bir sporsever olan'a Ampute Milli Takımı'na verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başarıda değil başarıya giden yolda oyuncuların yanındayız" diye konuştu.Konuşmasının bir bölümünde takım kaptanı Osman Çakmak'a seslenen, "Osman kaptan son uzatma dakikalarında o golü atmasa, Allah göstermesin siz şampiyon olmasanız, biz yine yanınızda olacaktık. Takdir beklemiyoruz ama iyi şeyler yaparken bile bu kadar acımasız eleştiriyi de hak etmiyoruz. Sporcu kardeşlerim; gelecek yıl katılacağınız Dünya Kupası'nda sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Osman kaptan aynı kupayı bekliyoruz. Bizlere milli ruh örneği gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ruhunve diğer branşlara örnek olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.TFF Başkanı Yıldırım Demirön, Ampute Milli Takım oyuncularının elde ettiği başarının karşılığını da alacağını söyledi. Daha önce başarılı takımları ödüllendirdikleri gibi bu konuda ampute futbolculara gerekeni yapacaklarını söyleyen Demirören, "Şu an dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız. Bunun adı prim değil; alın terinizin, emeklerinizin takdir edilmesidir. İlk yönetim kurulu toplantımızda Ampute Milli Takımımızın bu başarısıyla ilgili gerekli kararları önceki yıllarda olduğu gibi muhakkak çıkaracağız" sözlerini sarfetti.Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız'ın kahramanlarından Rahmi, Ömer ve Muhammet tarihi zaferin manşetlerden verilmesiyle büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Fotomaç'a özel olarak teşekkür eden ay-yıldızlılar "Allahınıza kurban. Hayatımızda ilk defa birinci sayfadan çıktık. Çok güzel verdiniz haberi. Şampiyonluk sevincimizi ikiye katladınız. Fotomaç'a teşekkür ederiz" dediler.Engelliler sporlarına verdikleri desteğe devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım Demirören, "Bedensel, işitme, görme ve özel sporcular federasyonlarına toplam 11 milyon 400 bin lira destek verdik. Bu rakam, son 10 yılda 15 milyon 200 bin lira, ki bu tablo sağlanan katkının önceki yönetimlere göre bizim dönemimizde 3 kat artması anlamına geliyor. Ayrıca başarılı takımlarımıza toplamda 420 bin lira prim verdik. Kurduğumuz Engelliler Koordinasyon Kurulu, Avrupa'da örneği bulunmayan, UEFA bünyesindeki diğer ülke federasyonları için bir rol model olmuştur" ifadelerini kullandı.Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, kısa bir konuşma yaptı. Avrupa Şampiyonası öncesi ve sonrasında kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Uztürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Sayın Spor Bakanımızın yakın ilgisiyle ve güçlü bir moralle yolumuza devam ediyoruz. TFF ile bu iş birliğimizin de önümüzdeki yıllarda süreceğine inanıyorum" dedi.