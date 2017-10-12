Ağa'dan Millilere ev jesti
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Çekmeköy Pak projesinden birer daire hediye eden Ali Ağaoğlu, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi
BİRLİK BERA BERLİK MESAJI
Türkiye'nin uluslararası alanda zorluklarla dolu bir dönemden geçtiğini belirten Ağaoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarla boğuştuğu, en fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacı olduğu bir dönemde o dağ gibi yürekleriyle, katıksız ve karşılıksız vatan sevgileriyle bu ülke insanlarını bir yumruk gibi birleştirdiler. Türkiye bu aslanlar için bölgesel, siyasal, etnik farklılıklarını hiç düşünmeden ay-yıldızın çevresinde birleşti."
ENGELLİ DOSTU BİNALAR
Engelli dostu bina yapma konsunda duyarlı olduklarını kaydeden Ağaoğlu, bundan böyle bu duyarlılığı iki katına çıkaracaklarını, Çekmeköy Park'a da bu duyarlılığı yansıtacaklarını belirtti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:19
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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