Ağa'dan Millilere ev jesti

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Çekmeköy Pak projesinden birer daire hediye eden Ali Ağaoğlu, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltereyi 2-1 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Çekmeköy Pak projesinden birer daire hediye etti. Ağaoğlu olarak her zaman başarıyı ödüllendirdiklerini ifade eden Ali Ağaoğlu, "Özellikle amatör spor dallarında uluslararası başarılara imza atan sporcularımıza sahip çıktık. Onlar ki sınırlı imkânlarla ve tırnaklarıyla kazıyarak şampiyonluklara ulaştılar" diye konuştu.



BİRLİK BERA BERLİK MESAJI

Türkiye'nin uluslararası alanda zorluklarla dolu bir dönemden geçtiğini belirten Ağaoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarla boğuştuğu, en fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacı olduğu bir dönemde o dağ gibi yürekleriyle, katıksız ve karşılıksız vatan sevgileriyle bu ülke insanlarını bir yumruk gibi birleştirdiler. Türkiye bu aslanlar için bölgesel, siyasal, etnik farklılıklarını hiç düşünmeden ay-yıldızın çevresinde birleşti."



ENGELLİ DOSTU BİNALAR

Engelli dostu bina yapma konsunda duyarlı olduklarını kaydeden Ağaoğlu, bundan böyle bu duyarlılığı iki katına çıkaracaklarını, Çekmeköy Park'a da bu duyarlılığı yansıtacaklarını belirtti.