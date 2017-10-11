 TFF’den duyuru: Lucescu gitmiyor! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    TFF’den duyuru: gitmiyor!

    TFF’den duyuru: Lucescu gitmiyor!
    2018 DÜNYA Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanamayan A Milli Takım'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Futbol Federasyonu'nun (TFF), teknik direktör Mircea ile yollarını ayırıp, Abdullah Avcı'yı takımın başına getireceği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili dün resmi sitesinden açıklama yapan TFF, "Bir ajans tarafından ortaya atılan ve herhangi bir dayanağı olmayan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtir, durumu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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