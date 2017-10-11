LUCESCU'DAN ŞOK HAREKET!
A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya beraberliğinin ardından soyunma odasına indi ve futbolcuların sadece elini sıktı.
Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, "Üst tura çıkamama konusunda futbolcular değil ben hatalıyım. Maçlara hazırlanmak için az bir zamanım oldu. Hırvatistan ve Finlandiya karşılaşmaları, milli maçlar dönemindeki ikinci maçlarımızda her zaman daha iyiydik. Çok tecrübeli oyunculara tekrardan şans verdim. Onlara büyük güvenim var. Hırvatistan maçında çok iyi performans gösterdiler ama İzlanda maçında yediğimiz ilk golden sonra oyun disiplininden koptuk" demişti.
Milli takımda köklü bir değişim yapmaya gerek olmadığına vurgu yapan Lucescu, "Bir oyuncunun topa sahip olma, oyunun yönünü değiştirme gibi özelliklerini üç günlük kampla yükseltemezsiniz. Zor bir dönemde Türk Milli Takımı'nı devraldım ama bu oyuncularla daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:41
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
FC LİVERPOOL ULAN BU BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYADA GÖRDÜĞÜM FUTBOL BİLGİSİ EN SIFIR TARAFTAR GURUBU NEGRODE BU SEZON 5 GOL BİLE ATAMAZ GUİZA ONDAN DAHA İDİ.
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
marasli cenk tosun cok kaltileti bir oyuncu en azindan 25-40 eder. ingilizlere gidecegine bjk kalsin. ispanyol iyi ama bjk büyük mü tartilisir
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BAYILTIYOR!
Toplam 4
Yorum
1905gs Gomis tek başına bir şey yapmaz -forvert mutlaka alınmalı-Torres alınsa super olur.
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