LUCESCU'DAN ŞOK HAREKET!

A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya beraberliğinin ardından soyunma odasına indi ve futbolcuların sadece elini sıktı.

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına inen ve futbolcuların elini sıkan Rumen teknik adamın bunun dışında tek kelime etmediği öğrenildi. Olumlu-olumsuz bir yorumda bulunmayan ve futbolcularla konuşmayan Lucescu, basın toplantısında da öğrencilerini korudu.



Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, "Üst tura çıkamama konusunda futbolcular değil ben hatalıyım. Maçlara hazırlanmak için az bir zamanım oldu. Hırvatistan ve Finlandiya karşılaşmaları, milli maçlar dönemindeki ikinci maçlarımızda her zaman daha iyiydik. Çok tecrübeli oyunculara tekrardan şans verdim. Onlara büyük güvenim var. Hırvatistan maçında çok iyi performans gösterdiler ama İzlanda maçında yediğimiz ilk golden sonra oyun disiplininden koptuk" demişti.



Milli takımda köklü bir değişim yapmaya gerek olmadığına vurgu yapan Lucescu, "Bir oyuncunun topa sahip olma, oyunun yönünü değiştirme gibi özelliklerini üç günlük kampla yükseltemezsiniz. Zor bir dönemde Türk Milli Takımı'nı devraldım ama bu oyuncularla daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.