Lucescu: Federasyonla anlaştım

Mircea Lucescu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne devam etme konusunda TFF ile anlaştığını duyurdu.

Ülkesi Romanya'da PRO-TV'nin sorularını yanıtlayan 72 yaşındaki teknik adam, Romanya ile bir hazırlık maçı yapacaklarını söyleyerek, "İki ülke de yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyor. 10-14 Kasım tarihlerinde karar kıldık. Umarım bu maç iki takımın da yararına olur" şeklinde konuştu.

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Dünya Kupası'na gidememenin hayal kırıklığını yaşayan Lucescu, görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Federasyon başkanıyla bu projeye devam etmemiz gerektiği konusunda anlaştık" dedi.