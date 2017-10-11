Lucescu: Federasyonla anlaştım
Dünya Kupası fiyaskosu sonrası göreve devam edip etmeyeceği merak edilen Mircea Lucescu, Romanya'da yaptığı röportajda Milli Takım'dan ayrılmayacağını açıkladı.
Mircea Lucescu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne devam etme konusunda TFF ile anlaştığını duyurdu.
Ülkesi Romanya'da PRO-TV'nin sorularını yanıtlayan 72 yaşındaki teknik adam, Romanya ile bir hazırlık maçı yapacaklarını söyleyerek, "İki ülke de yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyor. 10-14 Kasım tarihlerinde karar kıldık. Umarım bu maç iki takımın da yararına olur" şeklinde konuştu.
GÖREVİMİN BAŞINDAYIM
Dünya Kupası'na gidememenin hayal kırıklığını yaşayan Lucescu, görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Federasyon başkanıyla bu projeye devam etmemiz gerektiği konusunda anlaştık" dedi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:14
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 4
Yorum
bjk Transfer döneminde teklif yaptık biz kardeşim.Tabi iyi gün dostu Gs taraftarı ligde iyi gidince takip etmeye başladığı için spor haberlerini
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 27
Yorum
bjk Katalonya takımlarına gitme ortalık karışık :)
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LİGİN FAVORİSİ YİNE BİZİZ
Toplam 25
Yorum
bjk Siz bu hafta kaybedinde ligi kaçıncı bitiriyorsunuz gör.
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