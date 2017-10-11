GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!

Fenerbahçe ve Milli Takım'da stoper mevkiinde hatalar yapan Mehmet Topal sonunda isyan etti.

F.Bahçe ve Milli Takım'da stoper mevkiinde hatalar yaptığı için eleştirilen Mehmet Topal patladı. Deneyimli futbolcunun "Böyle olacağını bilsem başkaları gibi görevi kabul etmezdim. Hocalarım bana ne görev verirse onu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Stoper oynamamı istediklerinde sorumluluktan, görevden kaçmıyorum. Ben de başkaları gibi mi yapsaydım" dediği öğrenildi.