 GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!

    GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!

    Fenerbahçe ve Milli Takım'da stoper mevkiinde hatalar yapan Mehmet Topal sonunda isyan etti.

    F.Bahçe ve Milli Takım'da stoper mevkiinde hatalar yaptığı için eleştirilen Mehmet Topal patladı. Deneyimli futbolcunun "Böyle olacağını bilsem başkaları gibi görevi kabul etmezdim. Hocalarım bana ne görev verirse onu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Stoper oynamamı istediklerinde sorumluluktan, görevden kaçmıyorum. Ben de başkaları gibi mi yapsaydım" dediği öğrenildi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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