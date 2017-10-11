GÖKÇEK'TEN REKOR PRİM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ampute Milli Takımı'na müjdeyi verdi.
Turkcell'den 200 bin TL ödül
Turkcell, sponsorlarından olduğu Ampute Futbol Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonluğu'ndan dolayı 200 bin TL ödül verdi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, millilerin her zaman yanında olacaklarını belirtip, "Ampute Milli Takımımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu çocuklar, hem oynadıkları oyun hem azimleri hem de Türkiye sevgileriyle kalplerimizi fethetti. Şampiyonluklar gelir ve geçer ama Ampute Milli Takımı'mızın gönüllerimizdeki yeri hiçbir zaman kaybolmaz" diye konuştu.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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