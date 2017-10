GÖKÇEK'TEN REKOR PRİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ampute Milli Takımı'na müjdeyi verdi.

Teknik heyetle birlikte Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcuların her birine 200 bin TL ödül vereceklerini söyleyen Gökçek, "Bizim göğsümüzü öyle kabarttılar ki tarifi mümkün değil. Sadece gazi değil, aynı zamanda Türkiye'nin kahramanı bunlar. Türkiye'nin namını yürüttüler. Bu gençlere sahip çıkmak, hepimiz boynumuzun borcu" sözlerini sarfetti.



Turkcell'den 200 bin TL ödül

Turkcell, sponsorlarından olduğu Ampute Futbol Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonluğu'ndan dolayı 200 bin TL ödül verdi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, millilerin her zaman yanında olacaklarını belirtip, "Ampute Milli Takımımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu çocuklar, hem oynadıkları oyun hem azimleri hem de Türkiye sevgileriyle kalplerimizi fethetti. Şampiyonluklar gelir ve geçer ama Ampute Milli Takımı'mızın gönüllerimizdeki yeri hiçbir zaman kaybolmaz" diye konuştu.