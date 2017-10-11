Finlandiya maçı sonrası Lucescu'dan şok hareket!
A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya beraberliğinin ardından soyunma odasına indi ve futbolcuların sadece elini sıktı.
Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, "Üst tura çıkamama konusunda futbolcular değil ben hatalıyım. Maçlara hazırlanmak için az bir zamanım oldu. Hırvatistan ve Finlandiya karşılaşmaları, milli maçlar dönemindeki ikinci maçlarımızda her zaman daha iyiydik. Çok tecrübeli oyunculara tekrardan şans verdim. Onlara büyük güvenim var. Hırvatistan maçında çok iyi performans gösterdiler ama İzlanda maçında yediğimiz ilk golden sonra oyun disiplininden koptuk" demişti.
Milli takımda köklü bir değişim yapmaya gerek olmadığına vurgu yapan Lucescu, "Bir oyuncunun topa sahip olma, oyunun yönünü değiştirme gibi özelliklerini üç günlük kampla yükseltemezsiniz. Zor bir dönemde Türk Milli Takımı'nı devraldım ama bu oyuncularla daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:24
-
TFF’den duyuru: Lucescu gitmiyor!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Yücesoy Lucescu kalması Türkiye için hayırlı olur,Tayfur ile olmaz,Aykut Kocaman Daumun mezarını kazdı gönderdi Şimdi Yardımcılar mezarcı oldular.
-
CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI
Toplam 9
Yorum
murat as süper olur solda rodriguesle rekabet eder rekabet olmazsa olmaz sneijder ve selçuğu zorlayan olmadı ne hale geldiler!
-
Finlandiya maçı sonrası Lucescu'dan şok hareket!
Toplam 3
Yorum
Fatih Çalışkan Lucescu Mucizelere kalmış Dünya kupasına katılma şansımızı lehimize çevirebilirmiydi Asla çeviremezdi Hiç Bir hoca çeviremezdi,Suçlu Terim.
Finlandiya maçı sonrası Lucescu'dan şok hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.