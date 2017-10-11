 EURO 2020 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    EURO 2020 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

    EURO 2020 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde I Grubu'nu 15 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak elenen A Milli Takımda, EURO 2020'ye direk katılım sağlamak için çalışmalar şimdiden başladı.

    Daha genç ve dinamik bir milli takım kurma hedefi olan Lucescu, Kasım ayında A Milli Takıma 2 hazırlık maçı yaptıracak.

    ROMANYA VE SLOVAKYA İLE OYNAYACAĞIZ
    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off maçları tarihleri olan 9-14 Kasım aralığında maç yapma kararı alan A Milli Takımda rakiplerin ise Romanya ve Slovakya olacağı öğrenildi. Her iki hazırlık maçını da deplasmanda oynanması beklenirken, 1 maçın İstanbul ya da Malatya'da da oynanma durumu da olabilir.

    A Milli Takım teknik direktörü Lucescu'nun bu maçlara Trabzonsporlu Abdulkadir, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba, Kayserispor'dan Deniz Türüç gibi isimleri de alacağı ve yeni bir takım kuracağı belirtiliyor.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:06
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