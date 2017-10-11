EURO 2020 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde I Grubu'nu 15 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak elenen A Milli Takımda, EURO 2020'ye direk katılım sağlamak için çalışmalar şimdiden başladı.
Daha genç ve dinamik bir milli takım kurma hedefi olan Lucescu, Kasım ayında A Milli Takıma 2 hazırlık maçı yaptıracak.
ROMANYA VE SLOVAKYA İLE OYNAYACAĞIZ
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off maçları tarihleri olan 9-14 Kasım aralığında maç yapma kararı alan A Milli Takımda rakiplerin ise Romanya ve Slovakya olacağı öğrenildi. Her iki hazırlık maçını da deplasmanda oynanması beklenirken, 1 maçın İstanbul ya da Malatya'da da oynanma durumu da olabilir.
A Milli Takım teknik direktörü Lucescu'nun bu maçlara Trabzonsporlu Abdulkadir, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba, Kayserispor'dan Deniz Türüç gibi isimleri de alacağı ve yeni bir takım kuracağı belirtiliyor.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:06
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CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI
Toplam 14
Yorum
ona bakarsan 30 milyonluk taliscayı gelişsin diye o aşağıladığın çöplük dediğin lige kiraladılar.. hangisi cehaletmiş okuyucular karar versin
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Rodallega’nın heyecanı
Toplam 2
Yorum
baksoy Hocanın kaprislerinden nasibini alıyor RODELLEGA ? BURAĞIN sakatı veya ölüsü oynuyor ama o oynayamıyor ? Buna kimse karşı koyamıyor ?
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 21
Yorum
galah alan yok tabi ese,,,, gibi dönmek istersin,,bu yüzsüs fenere,de gider
EURO 2020 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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