EURO 2020 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Daha genç ve dinamik bir milli takım kurma hedefi olan Lucescu, Kasım ayında A Milli Takıma 2 hazırlık maçı yaptıracak.



ROMANYA VE SLOVAKYA İLE OYNAYACAĞIZ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off maçları tarihleri olan 9-14 Kasım aralığında maç yapma kararı alan A Milli Takımda rakiplerin ise Romanya ve Slovakya olacağı öğrenildi. Her iki hazırlık maçını da deplasmanda oynanması beklenirken, 1 maçın İstanbul ya da Malatya'da da oynanma durumu da olabilir.



A Milli Takım teknik direktörü Lucescu'nun bu maçlara Trabzonsporlu Abdulkadir, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba, Kayserispor'dan Deniz Türüç gibi isimleri de alacağı ve yeni bir takım kuracağı belirtiliyor.