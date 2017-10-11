''Dünya Kupası'na Terim ile gidebilirdik''

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğinde Antalya'da 8-10 Ocak'ta düzenlenecek UEFA Pro Lisans Antrenörler Gelişim Semineri ile Futbol Endüstrisi Forum ve Sergisi'nin (FIFEX) tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan teknik direktör Mehmet Özdilek, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasından dolayı 'kocaman aslan yürekli arkadaşlar'ı tebrik ettiğini dile getirdi.



"DÜNYA KUPASINA GİDEBİLİRDİK"

Mehmet Özdilek, milli takımın 2018 Dünya Kupası'nda eleme grupları kurası çekildiğinde maçların kolay geçeceği söyleminin sonuca yansımadığını anlattı. Grup maçlarının kolay olacağı düşüncesiyle turnuvaya başladıktan sonra ilk karşılaşmalarda milli takımın beklentilerin dışında sonuçlar aldığını hatırlatan Özdilek, şöyle konuştu:



"Grupta ilk olarak dışarıda kalır gibi olduk. Bizim tarihimizde zaten bu tür müsabakalarda bir dışarıda kalıyoruz sonra tekrar içeri kafamızı sokuyoruz. Aslında Ukrayna maçı öncesi 4 takımın da şansı eşitti. Hırvatistan, İzlanda maçları neticeyi belirleyecek maçlardı, biz maalesef bu periyodu sağlıklı geçiremedik. Bunda birçok neden var. Özellikle Ukrayna maçı öncesi hoca değişikliği bence bütün psikolojiyi alt üst etti. Evveliyatına bakıldığında da o süreçte kendi istikrarını, skorsal başarıyı yakalamış milli takım vardı. Her şey olabilirdi. Tabi değişiklikler kolay olmuyor. Bu değişikliklerden sonra Lucescu ile son 4 maçı oynadık. Bakıldığı zaman da çok başarılı değildi. Hırvatistan'ın şu anki pozisyonuna bakıldığı zaman gidebilirdik diye düşünüyorum. Burada tabi İzlanda ve Ukrayna maçındaki ortaya konulan futbol mücadelesi, isteği, coşkusu Türk milli takımına yakışmayan bir oyun felsefesiydi. Onun bedelini ağır ödedik."



"YABANCI TERCİHİNİ NE MAKSATLA YAPIYORUZ"

Milli takımda değişim, yeni oluşum söylemlerinin yüksek sesle ifade edilmeye başlandığına değinen Özdilek, "Her turnuvaya giden takım olabilmek çok önemli. Maalesef biz bu organizasyonların çoğunda peyderpey olmaya çalışan bir ülke konumunda olduk. Bu da gelgitleri olan takım hüviyetini ortaya koyuyor" dedi. Türk milli takımının ve Türk kulüplerinin Avrupa'da başarılı olduğu dönemlerdeki teknik direktörlerine bakıldığında hepsinde Türk teknik adamların görev aldığını hatırlatan Özdilek, 2002'de dünya üçüncülüğünde, 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nda ve Türkiye'ye UEFA Kupası'nı getiren teknik adamların Türk olduğunu işaret etti. Özdilek, "Elimizde bu değerler varken yeni değerler ortaya çıkarmak gerekirken yabancı tercihini ne maksatla yapıyoruz anlamıyorum" dedi.



"KÖTÜ OYNAMAZDIK"

Gazetecilerin, "Sizce Fatih Terim, milli takımdaki görevine devam etseydi Dünya Kupası'na katılır mıydık" sorusuna Özdilek, "Oradaki tablo bunu gösteriyor. Ben istatistik olarak bakıyorum. Fatih hocayla son oynadığımız 4-5 maçta periyodumuz, saha içi duruşumuz ve skorsal başarı bunu destekleyen unsurdu. Gider miydik gidemez miydik ama şunu söyleyebilirim Ukrayna'da ve İzlanda'da oynadığımız kadar kötü oynamazdık" diye cevap verdi.